Yorkshire Terrier Adult Loaf

PRODUKTDETALJER

Våtfôret ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Loaf egner seg for yorkshire terriere over 10 måneder, og fôret er sammensatt spesielt med tanke på alle de ernæringsmessige behovene til den voksne hunden. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Loaf bidrar til å opprettholde huden og den lange pelsen til yorkshire terrieren med en eksklusiv kombinasjon av optimale næringsstoffer – for å bidra til å holde pelsen blank og silkemyk. Dette fôret bidrar også til å fremme en sunn fordøyelse med en presis ernæring som er sammensatt spesielt for yorkshire terrier-rasen. Det er laget for å tilby en tilpasset og mer velsmakende tekstur, som bidrar til å stimulere appetitten til hunden. Duften og mykheten av denne smaksrike patéen bidrar til å tilfredsstille appetitten til selv den mest kresne yorkshire terrieren! For å imøtekomme de individuelle preferansene til enhver hund er ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Loaf også tilgjengelig som tørrfôr, med knasende og velsmakende fôrkuler. Hvis du vurderer blandet fôring, følger du ganske enkelt fôringsveiledningen vår for å sikre at hunden din får nøyaktige mengder av både våt- og tørrfôr for optimal nytte.

Les mer