Weight Management Glycobalance

ROYAL CANIN® Glycobalance er et komplett diettfôr for voksne hunder. Denne våtfôrdietten er spesielt utviklet for regulering av glukosetilførselen (diabetes mellitus). ROYAL CANIN® Glycobalance er utviklet for å bidra til å regulere blodsukkernivået etter måltider hos hunder med diabetes. ROYAL CANIN® Glycobalance har et høyt proteininnhold som bidrar til å opprettholde muskelmasse. Denne sammensetningen har lavt innhold av fordøyelige karbohydrater, med mindre enn 1 % tilsatt stivelse. Denne sammensetningen har et moderat fettinnhold for å bidra til å opprettholde en sunn kroppsvekt. ROYAL CANIN® Glycobalance er sammensatt med et redusert innhold av fordøyelige karbohydrater, et høyt proteininnhold og viktige næringsstoffer som bidrar til å opprettholde vitaliteten. Det anbefales å rådføre seg med veterinær før bruk og før bruksperioden forlenges.