Weight Management Glycobalance
Våtfôr til hund
Fullfôr for spesielle ernæringsmessige behov til voksne hunder
1 x 410 g
Dette produktet er en eksklusiv veterinærsammensetning. Spør veterinæren for å få vite om det er riktig produkt for kjæledyret ditt.
PRODUKTDETALJER
ROYAL CANIN® Glycobalance er et komplett diettfôr for voksne hunder. Denne våtfôrdietten er spesielt utviklet for regulering av glukosetilførselen (diabetes mellitus). ROYAL CANIN® Glycobalance er utviklet for å bidra til å regulere blodsukkernivået etter måltider hos hunder med diabetes. ROYAL CANIN® Glycobalance har et høyt proteininnhold som bidrar til å opprettholde muskelmasse. Denne sammensetningen har lavt innhold av fordøyelige karbohydrater, med mindre enn 1 % tilsatt stivelse. Denne sammensetningen har et moderat fettinnhold for å bidra til å opprettholde en sunn kroppsvekt. ROYAL CANIN® Glycobalance er sammensatt med et redusert innhold av fordøyelige karbohydrater, et høyt proteininnhold og viktige næringsstoffer som bidrar til å opprettholde vitaliteten. Det anbefales å rådføre seg med veterinær før bruk og før bruksperioden forlenges.
FORDELER
Glukoseregulering
ROYAL CANIN® Glycobalance er utviklet for å bidra til å regulere blodsukkernivået etter måltider hos hunder med diabetes.
Høyt proteininnhold
ROYAL CANIN® Glycobalance har et høyt proteininnhold som bidrar til å opprettholde muskelmasse.
Mindre enn 1 % tilsatt stivelse
Denne sammensetningen har lavt innhold av fordøyelige karbohydrater, med mindre enn 1 % tilsatt stivelse.
ERNÆRINGSINFORMASJON
BLAND: TØRRFÔR +
VÅTFÔR 410 G
|IDEALVEKT
|TYNN
|NORMAL
|OVERVEKT
|(kg)
|BOKS
|(g) TØRR
|(g) TØRR
|(g) TØRR
|2
|1/4
|38
|31
|23
|4
|1/2
|56
|44
|31
|6
|1/2
|93
|76
|59
|8
|1/2
|128
|106
|85
|10
|1
|111
|86
|61
|15
|1
|185
|151
|118
|20
|1
|253
|211
|169
|25
|1
|317
|267
|218
|30
|1
|377
|320
|264
|35
|1
|435
|372
|308
|40
|1
|492
|421
|350
|45
|1
|546
|469
|392
|50
|1
|599
|515
|432
|55
|1
|650
|561
|471
|60
|1
|701
|605
|509
|70
|1
|798
|691
|584
|80
|1
|893
|774
|655
|90
|1
|984
|854
|725
(410g)
|IDEALVEKT
|TYNN
|TYNN
|NORMAL
|NORMAL
|OVERVEKT
|OVERVEKT
|(kg)
|(g)
|BOKS
|(g)
|BOKS
|(g)
|BOKS
|2
|264
|3/4
|232
|2/4
|200
|2/4
|4
|444
|1
|390
|1
|337
|3/4
|6
|601
|1 + 2/4
|529
|1 +1/4
|457
|1
|8
|746
|1 + 3/4
|657
|1 +2/4
|567
|1 + 2/4
|10
|882
|2 + 1/4
|776
|2
|670
|1 + 3/4
|15
|1,195
|3
|1,052
|2 + 2/4
|909
|2 + 1/4
|20
|1,483
|3 + 2/4
|1,305
|3 + 1/4
|1,127
|2 + 3/4
|25
|1,754
|4 + 1/4
|1,543
|3 + 3/4
|1,333
|3 + 1/4
|30
|2,010
|5
|1,769
|4 + 1/4
|1,528
|3 + 3/4
|35
|2,257
|5 + 2/4
|1,986
|4 +3/4
|1,715
|4 + 1/4
|40
|2,495
|6
|2,195
|5 + 1/4
|1,896
|4 + 2/4
|45
|2,725
|6 + 3/4
|2,398
|5 + 3/4
|2,071
|5
|50
|2,949
|7 + 1/4
|2,595
|6 + 1/4
|2,241
|5 + 2/4
|55
|3,168
|7 + 3/4
|2,787
|6 + 3/4
|2,407
|5 + 3/4
|60
|3,381
|8 + 1/4
|2,975
|7 + 1/4
|2,570
|6 + 1/4
|70
|3,796
|9 + 1/4
|3,340
|8 + 1/4
|2,885
|7
|80
|4,195
|10 + 1/4
|3,692
|9
|3,188
|7 + 3/4
|90
|4,583
|11 + 1/4
|4,033
|9 + 3/4
|3,483
|8 + 2/4