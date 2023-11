Konkurransevilkår

Arrangør av konkurransen:

Royal Canin Norge

Verkstedveien 1

0277 Oslo

Norge

Kommentarer og spørsmål vedrørende konkurransen kan sendes hit: [email protected]

Informasjon om konkurransen:

Konkurransen starter 14.11.2023 og avsluttes 22.11.2023 kl. 23.59. Premien vil være en ROYAL CANIN® måleskjeer med innebygd vekt.





Hvem kan delta:

For å kunne delta i konkurransen må du være folkeregistrert i Norge og ha fylt 18 år.

Hvis vinneren er under 18 år, vil han eller hun ikke motta premien. I stedet kåres en ny vinner.

Medarbeidere i ROYAL CANIN® og Mars i norden, samt familiene deres, kan ikke delta i konkurransen. Deltakelse giver ingen rett til premie, og du trenger ikke kjøpe noe for å delta i konkurransen.





Slik deltar du i konkurransen:

Følg ROYAL CANIN® Norge på Instagram. Legg til Instagram-navnet og e-postadressen din i ROYAL CANIN® Friends-popup-skjemaet for e-post.





Slik trekkes og kunngjøres vinneren:

Det trekkes blant alle deltakere. Vi gir bort 5 digitale måleskjeer til en verdi av 299,00 kr/stk.



Vinneren kontaktes direkte via e-postadressen som er brukt for å delta i konkurransen. Deretter blir vinneren bedt om å sende kontaktinformasjonen sin til Royal Canin via e-post for å bekrefte at han eller hun ønsker å motta premien.



ROYAL CANIN® har ikke noe ansvar hvis meldinger eventuelt forsvinner eller ikke når frem til vinneren. Hvis vinneren ikke svarer i løpet av fire (4) dager (96 timer) etter at vi sendte den første meldingen, mister vinneren retten til å motta premien, og en ny vinner blir kåret. Hvis en vinner ikke oppfyller kravene som er beskrevet i disse konkurransevilkårene, eller hvis vedkommende avstår fra å motta premien, blir han eller hun diskvalifisert, og en ny vinner blir kåret.

Bruk av personopplysninger:

Når du registrerer deg for ROYAL CANIN® Friends, samtykker du til at Royal Canin behandler og bruker opplysningene dine for å kunne sende deg informasjon, spørsmål, tilbud og konkurranser som omhandler ernæring for hunder og katter, samt gi råd til hunde- og katteeiere. I tillegg samtykker du til at Royal Canin kan sende deg målrettet markedsføring basert på opplysningene dine samt annen informasjon, for eksempel vedrørende nettsteder og informasjonskapsler. Ved å delta i konkurransen samtykker du også til at vi registrerer navnet ditt og annen nødvendig kontaktinformasjon. Informasjonen du oppgir i forbindelse med konkurransen er bare tilgjengelig for ROYAL CANIN®.

Alle personopplysninger som overføres ved registreringen, lagres sikkert og i samsvar med personvernforordningen (GDPR).

Du finner mer informasjon i personvernreglene våre her.

Mer informasjon:

ROYAL CANIN® er ikke ansvarlig for trykkfeil.

ROYAL CANIN® forbeholder seg retten til når som helst å endre vilkårene for og gjennomføringen av konkurransen. ROYAL CANIN® kan uten begrensning bruke alt materialet fra denne konkurransen til relaterte ROYAL CANIN®- eller Mars-produkter uten å informere, innhente tillatelse fra eller kompensere deltakeren.