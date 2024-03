Konkurransevilkår



Arrangør av konkurransen:

Royal Canin Norge

Verkstedveien 1

0277 Oslo

Norge



Kommentarer og spørsmål vedrørende konkurransen kan sendes hit: [email protected]

Informasjon om konkurransen:

Konkurransen slutter 14.03.2021 klokken 23.59.

Prisen består av 1 Royal Canin fôrskål med vekt.



Hvem kan delta:

For å kunne delta i konkurransen må du være folkeregistrert i Norge og ha fylt 18 år.

Hvis vinneren er under 18 år, vil han eller hun ikke motta premien. I stedet kåres en ny vinner.

Medarbeidere i ROYAL CANIN® og Mars i norden, samt familiene deres, kan ikke delta i konkurransen.

Deltakelse gir ingen rett til premie, og du trenger ikke kjøpe noe for å delta i konkurransen.



Slik deltar du i konkurransen:

Følg instruksjonene i nyhetsbrevet og/eller innlegget på Facebook/Instagram for å delta.



Slik kårer vi og kunngjør vinneren:

Vi kårer totalt tre (3) vinnere blant alle deltakerne i Norge.

En jury utpekt av ROYAL CANIN® velger en vinner.



Vinnerne vil bli kontaktet direkte via e-postadressen de brukte til å delta i konkurransen eller via Facebook/Instagram. Deretter blir vinneren bedt om å sende kontaktinformasjonen sin til Royal Canin for å bekrefte at han eller hun ønsker å motta premien. Vinnernes for- og etternavn/brukernavn presenteres i et ROYAL CANIN® Friends nyhetsbrev og i et innlegg på Facebook/Instagram så snart som mulig etter konkurransen og senest 14.4.2021.



ROYAL CANIN® har ikke noe ansvar hvis meldinger eventuelt forsvinner eller ikke når frem til vinneren. Hvis vinneren ikke svarer i løpet av fire (4) dager (96 timer) etter at vi sendte den første meldingen, mister vinneren retten til å motta premien, og en ny vinner blir kåret.

Hvis en vinner ikke oppfyller kravene som er beskrevet i disse konkurransevilkårene, eller hvis vedkommende avstår fra å motta premien, blir han eller hun diskvalifisert, og en ny vinner blir kåret.

Premien:

Premien er en fôrskål med vekt (verdi 340 kr)

Premien kan ikke byttes mot kontanter eller andre varer. En eventuell skatt på premien betales av vinneren.

Premien kan avvike fra den viste fôrskålen med vekt (andre farger osv.).



Bruk av personopplysninger:

Ved å delta i konkurransen samtykker du også til at vi registrerer navnet ditt og annen nødvendig kontaktinformasjon. Informasjonen du oppgir i forbindelse med konkurransen er bare tilgjengelig for ROYAL CANIN®.



Kontaktinformasjonen blir utelukkende brukt i forbindelse med denne konkurransen og utsendelse av nyhetsbrev, og kontaktinformasjonen videreformidles ikke til tredjeparter.



Alle personopplysninger som overføres ved registreringen, lagres sikkert og i samsvar med personvernforordningen (GDPR).

Du finner mer informasjon i personvernreglene våre her: https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-norwegian



Mer informasjon:

ROYAL CANIN® er ikke ansvarlig for trykkfeil.

ROYAL CANIN® forbeholder seg retten til når som helst å endre vilkårene for og gjennomføringen av konkurransen. ROYAL CANIN® kan uten begrensning bruke alt materialet fra denne konkurransen til relaterte ROYAL CANIN®- eller Mars-produkter uten å informere, innhente tillatelse fra eller kompensere deltakeren.

Konkurransen er ikke sponset, organisert eller administrert av Facebook, Instagram eller Google.