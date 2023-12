Delta på vektdagene våre!

Under ser du hvilke butikker og veterinærklinikker som tilbyr vektkonsultasjoner for kjæledyret ditt. Listen over butikker og klinikker oppdateres fortløpende.

Butikk eller veterinærklinikk?

Vil du vite mer om overvekt hos katter og hunder og hvordan du kan unngå det hos nettopp ditt kjæledyr?

Kom innom en av butikkene under i forbindelse med vektdagene. Her kan du også få veiet kjæledyret ditt og ta en prat med en av våre dyktige salgsrepresentanter, som kan gi deg tips og råd.



Er du usikker på om katten eller hunden din er på grensen til overvekt – eller vet du at kjæledyret ditt ikke har idealvekt?

Ta med katten eller hunden din til en av veterinærklinikkene under, så kan vi sammen sjekke vekten og kroppsformen til kjæledyret ditt. Hvis det er aktuelt, får du også mulighet til å delta i en av vektklubbene våre. Vi vil der følge opp deg og kjæledyret ditt og gi råd og veiledning, slik at kjæledyret ditt når idealvekten.



Vi ser frem til å møte deg og kjæledyret ditt!

BUTIKK/KLINIKK BY STED ADRESSE DATO FRA TIL Butikk BERGEN DYRENES BUTIKK BERGEN AS STRØMGATEN 8, 5015 BERGEN 21-12-2023 12:00 15:00 Butikk KVINESDAL KVINESDAL BLOMSTER OG HAGESENTER AS INDUSTRIGATA 5, 4480 KVINESDAL 30-12-2023 15:00 18:00

