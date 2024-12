Algunos gatos tienen sensibilidad digestiva. Si ese es el caso de tu gato, es posible que debas cambiar su alimento por uno adaptado a esta sensibilidad. Sensible 33 de ROYAL CANIN® está indicado para gatos adultos de entre 1 y 7 años y ha sido especialmente formulado para aquellos gatos que muestran sensibilidad digestiva. Aporta una combinación exclusiva de nutrientes para favorecer una seguridad digestiva óptima. Sensible 33 de ROYAL CANIN® es muy palatable, contiene croquetas de tres formas diferentes y aromas minuciosamente seleccionados para estimular la ingesta de alimento y facilitar la digestión en los gatos sensibles. Además, Sensible 33 de ROYAL CANIN® ha sido formulado para mantener la salud del sistema urinario de los gatos adultos como el tuyo.