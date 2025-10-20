Perro Maxi Cachorro

ROYAL CANIN® Maxi Puppy está especialmente formulado para cubrir las necesidades nutricionales de los cachorros de razas grandes. Esta fórmula es adecuada para cachorros de 2 a 15 meses de edad, que alcanzarán un peso de adulto de 26-44 kg. Este alimento a medida contiene nutrientes como vitaminas C y E, que han demostrado contribuir al desarrollo saludable del sistema inmunitario de los cachorros. Está enriquecido con un ácido graso omega-3 (como DHA), que ha demostrado científicamente favorecer el desarrollo cerebral saludable de los cachorros. Una combinación de prebióticos beneficiosos (como FOS, MOS y pulpa de remolacha) y proteínas de alta digestibilidad favorece el equilibrio saludable del microbioma (flora intestinal) y la salud digestiva. La fórmula también cuenta con un contenido energético óptimo, diseñado para satisfacer las necesidades energéticas de cachorros de tamaño grande en crecimiento. La croqueta de ROYAL CANIN® Maxi Puppy está especialmente adaptada para las necesidades únicas de los cachorros de razas grandes. Su tamaño y forma ayudan a regular la velocidad de ingesta de tu cachorro y fomenta la sensación de saciedad. Al masticar, se produce un efecto de cepillado que ayuda a mantener la salud dental de tu cachorro. A los 15 meses de edad, tu cachorro necesitará un alimento que esté especialmente adaptado para satisfacer sus necesidades nutricionales de perro adulto. En esta etapa, puedes cambiar a la gama ROYAL CANIN® Maxi Adult, disponible como alimento seco en croquetas o húmedo en trocitos en salsa.