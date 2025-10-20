Perro Maxi Cachorro

DETALLES DEL PRODUCTO
ROYAL CANIN® Maxi Puppy está especialmente formulado para cubrir las necesidades nutricionales de los cachorros de razas grandes. Esta fórmula es adecuada para cachorros de 2 a 15 meses de edad, que alcanzarán un peso de adulto de 26-44 kg. Este alimento a medida contiene nutrientes como vitaminas C y E, que han demostrado contribuir al desarrollo saludable del sistema inmunitario de los cachorros. Está enriquecido con un ácido graso omega-3 (como DHA), que ha demostrado científicamente favorecer el desarrollo cerebral saludable de los cachorros. Una combinación de prebióticos beneficiosos (como FOS, MOS y pulpa de remolacha) y proteínas de alta digestibilidad favorece el equilibrio saludable del microbioma (flora intestinal) y la salud digestiva. La fórmula también cuenta con un contenido energético óptimo, diseñado para satisfacer las necesidades energéticas de cachorros de tamaño grande en crecimiento. La croqueta de ROYAL CANIN® Maxi Puppy está especialmente adaptada para las necesidades únicas de los cachorros de razas grandes. Su tamaño y forma ayudan a regular la velocidad de ingesta de tu cachorro y fomenta la sensación de saciedad. Al masticar, se produce un efecto de cepillado que ayuda a mantener la salud dental de tu cachorro. A los 15 meses de edad, tu cachorro necesitará un alimento que esté especialmente adaptado para satisfacer sus necesidades nutricionales de perro adulto. En esta etapa, puedes cambiar a la gama ROYAL CANIN® Maxi Adult, disponible como alimento seco en croquetas o húmedo en trocitos en salsa.
BENEFICIOS
Sistema Inmunitario Fuerte
Ayuda al desarrollo del sistema inmunitario saludable del cachorro con un complejo científicamente probado que incluye vitaminas E y C.
Desarrollo Cerebral
Enriquecido con un ácido graso omega-3 (DHA) que está científicamente probado que ayuda al desarrollo cerebral y favorece el aprendizaje durante el inicio de la educación del cachorro.
Mantenimiento del Microbioma
Combinación de prebióticos (MOS) y proteínas altamente digestibles para favorecer el equilibrio saludable de la microbiota intestinal y la salud digestiva.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
|Peso Objetivo Adulto (kg)
|2 Meses
|3 Meses
|4 Meses
|5 Meses
|6 Meses
|26 kg
|265g
|328g
|356g
|382g
|406g
|28 kg
|270g
|336g
|366g
|399g
|429g
|30 kg
|275g
|345g
|376g
|415g
|451g
|32 kg
|280g
|354g
|386g
|431g
|474g
|34 kg
|285g
|362g
|396g
|448g
|496g
|35 kg
|287g
|366g
|401g
|456g
|507g
|36 kg
|289g
|371g
|406g
|464g
|517g
|38 kg
|294g
|379g
|416g
|480g
|538g
|40 kg
|299g
|388g
|427g
|497g
|560g
|42 kg
|304g
|396g
|437g
|513g
|580g
|44 kg
|308g
|405g
|447g
|529g
|601g
|Peso Objetivo Adulto (kg)
|Bolsa 140g Puppy Maxi Trozos en Salsa
|2 Meses
|3 Meses
|4 Meses
|5 Meses
|6 Meses
|26 kg
|1
|231g
|294g
|321g
|348g
|372g
|28 kg
|1
|236g
|302g
|332g
|364g
|395g
|30 kg
|1
|241g
|311g
|342g
|381g
|417g
|32 kg
|1
|246g
|319g
|352g
|397g
|439g
|34 kg
|1
|250g
|328g
|362g
|413g
|462g
|35 kg
|1
|253g
|332g
|367g
|422g
|473g
|36 kg
|1
|255g
|336g
|372g
|430g
|483g
|38 kg
|1
|260g
|345g
|382g
|446g
|504g
|40 kg
|1
|265g
|354g
|392g
|462g
|525g
|42 kg
|1
|269g
|362g
|403g
|479g
|546g
|44 kg
|1
|274g
|371g
|413g
|495g
|567g