Perro Maxi Cachorro

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Alimento seco para perros

Alimento completo para perros - Especial para cachorros de razas grandes (de 26 a 44 kg de peso adulto) - Hasta los 15 meses de edad.

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Tamaños disponibles

1 kgkg 1

15 kgkg 15

¿Cuál es la cantidad adecuada?

DETALLES DEL PRODUCTO

ROYAL CANIN® Maxi Puppy está especialmente formulado para cubrir las necesidades nutricionales de los cachorros de razas grandes. Esta fórmula es adecuada para cachorros de 2 a 15 meses de edad, que alcanzarán un peso de adulto de 26-44 kg. Este alimento a medida contiene nutrientes como vitaminas C y E, que han demostrado contribuir al desarrollo saludable del sistema inmunitario de los cachorros. Está enriquecido con un ácido graso omega-3 (como DHA), que ha demostrado científicamente favorecer el desarrollo cerebral saludable de los cachorros. Una combinación de prebióticos beneficiosos (como FOS, MOS y pulpa de remolacha) y proteínas de alta digestibilidad favorece el equilibrio saludable del microbioma (flora intestinal) y la salud digestiva. La fórmula también cuenta con un contenido energético óptimo, diseñado para satisfacer las necesidades energéticas de cachorros de tamaño grande en crecimiento. La croqueta de ROYAL CANIN® Maxi Puppy está especialmente adaptada para las necesidades únicas de los cachorros de razas grandes. Su tamaño y forma ayudan a regular la velocidad de ingesta de tu cachorro y fomenta la sensación de saciedad. Al masticar, se produce un efecto de cepillado que ayuda a mantener la salud dental de tu cachorro. A los 15 meses de edad, tu cachorro necesitará un alimento que esté especialmente adaptado para satisfacer sus necesidades nutricionales de perro adulto. En esta etapa, puedes cambiar a la gama ROYAL CANIN® Maxi Adult, disponible como alimento seco en croquetas o húmedo en trocitos en salsa.

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BENEFICIOS

Sistema Inmunitario Fuerte

Ayuda al desarrollo del sistema inmunitario saludable del cachorro con un complejo científicamente probado que incluye vitaminas E y C.

Desarrollo Cerebral

Enriquecido con un ácido graso omega-3 (DHA) que está científicamente probado que ayuda al desarrollo cerebral y favorece el aprendizaje durante el inicio de la educación del cachorro.

Mantenimiento del Microbioma

Combinación de prebióticos (MOS) y proteínas altamente digestibles para favorecer el equilibrio saludable de la microbiota intestinal y la salud digestiva.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL