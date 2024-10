Waga: Zarządzanie i dieta



Jednym z kamieni węgielnych zintegrowanego podejścia jest zapewnienie kotu zbilansowanej diety dostosowanej do jego specyficznych potrzeb. Nadwaga jest coraz powszechniejsza u kotów – istotnie podnosząc ryzyko wystąpienia chorób układu moczowego.1 Utrzymanie prawidłowej masy ciała u kota ma

zasadnicze znaczenie dla jego ogólnego samopoczucia.





Oprócz ogólnych strategii dbania o odpowiednią wagę warto zastosować dietę zmodyfikowaną pod kątem wspierania zdrowia układu moczowego. Zachęca ona koty do naturalnych zachowań związanych z piciem, powodując rozcieńczanie moczu.2 Jeśli Twój kot preferuje suchą karmę, a chcesz nakłonić go do zwiększonego spożycia wody, możesz zwilżyć karmę wodą lub dodać do niej trochę mokrej karmy.