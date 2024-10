Dyskomfort i ból sprawiają, że kot zaczyna się chować, nie ma chęci do zabawy lub interakcji. Może mieć skłonność do nadmiernej pielęgnacji lub lizania okolic narządów płciowych lub krocza (obszar między odbytem a genitaliami). Może również zacząć wydawać dźwięki przed, w trakcie lub po oddaniu moczu. Koty z niedrożnością dróg moczowych (co jest skrajnym przypadkiem medycznym) czasami „płaczą”, a nawet zawodzą z rozpaczy.