Niezależnie od przyczyny FLUTD objawy są podobne. Objawy zapalenia dróg moczowych (ZUM) u Twojego kota mogą być takie same, jak objawy zapalenia pęcherza o podłożu stresowym. Choroby układu moczowego mogą powodować ból, dlatego należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza weterynarii.

Niedawno przeprowadzone badanie wykazało, że 50% właścicieli kotów, które miały objawy chorób układu moczowego, zdecydowało się poczekać „jakiś czas” po zaobserwowaniu tych objawów przed zasięgnięciem porady lekarza weterynarii.5 To samo badanie wykazało również, że „jeden na dwóch właścicieli kotów z objawami klinicznymi FIC, nie posiada żadnej wiedzy na temat tej choroby”.5

Jeśli jako odpowiedzialny właściciel kota, który dba o jego zdrowie i dobre samopoczucie, zauważysz którykolwiek z wymienionych poniżej objawów – a są one łatwe do wykrycia, gdy wiesz, na co zwracać uwagę – niezwłocznie zasięgnij porady lekarza weterynarii. Lekarz weterynarii zbada, zdiagnozuje i wyleczy problem z układem moczowym Twojego kota oraz pomoże Ci zadbać o jego zdrowie.