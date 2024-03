INFORMACJE O PRODUKCIE

• Pomaga wspierać zdrowie skóry • Pomaga wspierać połysk sierści • Udowodniona skuteczność Karma ROYAL CANIN® Hair & Skin Care to pełnoporcjowa, zbilansowana karma, opracowana po to, aby wspierać zdrowie i połysk sierści. Receptura zawierająca kwasy tłuszczowe omega- 3 i omega- 6 (w tym GLA, EPA i DHA) pomaga wspierać i odżywiać skórę kota. Karma zawiera także kompleks współdziałających witamin, który pomaga wzmocnić funkcję barierową skóry, która chroni ją przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi. ROYAL CANIN® Hair & Skin Care to karma o potwierdzonej skuteczności. Nasze badania* wykazały, że ponad 90% opiekunów zaobserwowało poprawę wyglądu skóry i sierści kota w ciągu zaledwie 3 tygodni stosowania karmy. Karma ROYAL CANIN® Hair & Skin Care dostępna jest także w postaci mokrej o trzech różnych teksturach: plasterki w sosie, plasterki w galaretce i pasztet. Karmienie mieszane karmą mokrą i suchą jest preferowane przez wiele kotów. *Badania własne Royal Canin

