ROYAL CANIN Babycat Instinctive Mousse - karma mokra - musdla kociąt od odsadzenia do 4. miesiaca życia

Zalety karmy • Doskonały pierwszy pokarm dla kociąt. Unikalna delikatna tekstura o wysokiej smakowitości ułatwia kociętom jedzenie. • Silny układ odpornościowy. Udowodnione działanie kompleksu składników, sprzyjających zdrowemu rozwojowi układu odpornościowego. • Rozwój mózgu. Kwasy tłuszczowe omega-3 wspomagają rozwój mózgu. • Wspieranie mikrobiomu. Prebiotyki i wysokostrawne białka sprzyjają zdrowej równowadze flory jelitowej. Karma mokra ROYAL CANIN® Mother & Babycat w formie delikatnego musu została specjalnie dostosowana do pokrycia wysokich potrzeb energetycznych kotki w okresie ciąży i laktacji. Karma ma unikalną delikatną teksturę o wysokiej smakowitości, doskonałą dla kociąt w okresie odsadzania, do 4 miesiąca życia. Zawiera kompleks witamin C i E o udowodnionym działaniu, wspomagającym zdrowy rozwój układu odpornościowego. Receptura karmy została wzbogacona również w kwasy tłuszczowe omega 3 (DHA), by wspierać rozwój mózgu i narządu wzroku u kociąt. Dzięki kombinacji korzystnych prebiotyków (MOS) i wysokostrawnych białek, karma mokra ROYAL CANIN® Mother & Babycat wspomaga również zdrową równowagę mikrobioty jelitowej i prawidłowe trawienie. Konsystencja karmy mokrej ROYAL CANIN® Mother & Babycat jest nie tylko łatwa do jedzenia dla kociąt w okresie odsadzania, ale pomaga również dostarczyć karmiącej kotce wodę, której potrzebuje do produkcji mleka. Po ukończeniu pierwszych 4 miesięcy życia kocięta potrzebują diety, która jest odpowiednio dostosowana do ich potrzeb pokarmowych w kolejnym etapie wzrostu. W tym czasie należy przejść na wybrane produkty ROYAL CANIN® Kitten, które są dostępne w formie karm suchych lub mokrych (pasztet, kawałki w sosie lub galaretce)

