SHN Maxi Puppy

Karma sucha ROYAL CANIN® Maxi Puppy została specjalnie opracowana, aby pokrywać w pełni potrzeby pokarmowe szczeniąt ras dużych. Karma jest przeznaczona dla szczeniąt ras dużych w wieku od 2 do 15 miesięcy, które po zakończeniu wzrostu osiągną masę ciała 26-44 kg. Receptura karmy zawiera kompleks o potwierdzonej skuteczności, obejmujący witaminy C i E, wspomagający naturalne mechanizmy obronne szczeniąt podczas gdy ich układ odpornościowy wciąż się rozwija. Karma została wzbogacona w kwasy tłuszczowe omega 3 (w tym DHA), które mają korzystny, udowodniony naukowo, wpływ na wspomaganie zdrowego rozwoju mózgu u szczeniąt. Dzięki kombinacji korzystnie działających prebiotyków (takich jak FOS, MOS i pulpa buraczana) oraz wysokostrawnych białek karma ROYAL CANIN® Maxi Puppy wspomaga zdrową równowagę mikrobioty jelitowej, co wpływa również na prawidłowe trawienie. Zawartość energii w karmie jest optymalna do pokrycia zapotrzebowania energetycznego rosnących psów ras dużych. Krokiety ROYAL CANIN® Maxi Puppy zostały specjalnie dostosowane do rozmiaru szczęk szczeniąt ras dużych. Kształt i wielkość krokietów odpowiednio regulują tempo jedzenia i sprzyjaj uczuciu sytości. Mechaniczny efekt czyszczenia zębów podczas rozgryzania krokietów wspomaga higienę jamy ustnej. Po ukończeniu 15 miesiąca życia psy ras dużych potrzebują diety, która jest odpowiednio dostosowana do potrzeb pokarmowych dorosłego psa. W tym czasie należy przejść na karmę dla psów dorosłych ras dużych, np. ROYAL CANIN® Maxi Adult, dostępną w formie karmy suchej lub mokrej (kawałki w sosie).

