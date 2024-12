Zastosowanie karmy Hepatic® (Royal Canin) u psów z upośledzoną czynnością wątroby w przebiegu babeszjozy

Badaniami objęto 20 psów różnych ras, płci (12 samców i 8 samic), w różnym wieku (9 miesięcy − 8 lat), pacjentów Kliniki Chorób Zakaźnych UP w Lublinie, u których badaniem mikroskopowym i/lub molekularnym (PCR) potwierdzono babeszjozę. Do badań włączono tylko tych pacjentów, u których w przebiegu babeszjozy doszło do zaburzonej czynności wątroby.



Zwierzęta do Kliniki zgłoszono z objawami żółtaczki, wymiotów i biegunek. Badaniem ultrasonograficznym jamy brzusznej u psów stwierdzono powiększenie wątroby i śledziony. Badaniem hematologicznym u wszystkich zwierząt z potwierdzoną babeszjozą wykazano trombocytopenię (PLT < 200 x 109) u 12 leukopenię. (WBC < 6 x 109) Spadek hematokrytu poniżej 37% (dolna granica normy) zanotowano u 9 psów. Spadek erytrocytów poniżej 5,5 x 1012 (dolna granica normy) zanotowano u 6 osobników.

Badaniem biochemicznym surowicy krwi wykazano wzrost aktywności aminotransferazy asparaginowej (AST) od 1 do 3 razy powyżej górnej granicy normy (> 37 IU/l) u 18, natomiast więcej niż 3 razy u 2 psów.



Wzrost aktywności aminotransferazy alaninowej (ALT) od 1 do 3 razy powyżej górnej granicy normy (> 50 IU/l) zanotowano u 16 osobników, zaś więcej niż 3 razy u 4 psów. Z kolei podwyższenie stężenia bilirubiny całkowitej od 1 do 3 razy powyżej górnej granicy normy (< 0,6 mg/dl) wystąpiło u 20 psów.



Wzrost aktywności fosfatazy zasadowej (ALP) powyżej normy (> 155 IU/l) zanotowano u 7 osobników, u pozostałych mieściła się ona w granicach normy fizjologicznej. Wzrost stężenia mocznika od 1 do 2 razy powyżej górnej granicy normy (> 45 mg/dl) zanotowano u 7 pacjentów, u 13 pozostawał w granicy normy fizjologicznej. Podwyższone stężenie kreatyniny od 1 do 2 razy powyżej górnej granicy normy (> 1,7 mg/dl) stwierdzono u 6 psów.

W leczeniu przyczynowym u wszystkich zwierząt zastosowano dwupropionian imidokarbu w dawce 5 mg/kg m.c. podzielonej na dwie porcje, co 24 godziny s.c. Leczenie wspomagające obejmowało wlewy dożylne PWE i glukozy 5%.



Zwierzęta podzielono na dwie grupy liczące po 10 osobników – badaną i kontrolną. Psy grupy badanej żywione były wyłącznie karmą Hepatic® przez okres 3 tygodni, podczas gdy zwierzęta grupy kontrolnej otrzymywały dotychczas stosowaną karmę.



Po tygodniu od rozpoczęcia podawania karmy u zwierząt zarówno grupy badanej, jak i kontrolnej przeprowadzano badanie kliniczne oraz badanie biochemiczne krwi. Na koniec obserwacji, po 3 tygodniach, ponownie u wszystkich psów przeprowadzono badanie kliniczne oraz biochemiczne i dodatkowo badanie USG wątroby.



Skuteczność postępowania dietetycznego oceniano na podstawie poprawy stanu ogólnego pacjentów, wyników badania ultrasonograficznego wątroby oraz poprawy parametrów biochemicznych. Różnice w wartościach parametrów biochemicznych i hematologicznych opracowywano statystycznie przy pomocy testu rank Manna-Whitneya. Różnice uznawano za istotne statystycznie przy p < 0,05. Analizę statystyczną przeprowadzono z wykorzystaniem programu Statistica 10.0 PL