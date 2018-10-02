Cada etapa de la vida de un gato tiene requisitos dietéticos únicos con los que puedes apoyarlo. Por lo tanto, para darle el mejor comienzo posible, la dieta de tu gatito debe adaptarse a las necesidades específicas de esta etapa de su vida.

Nutrición para tu gatito desde el nacimiento hasta los cuatro meses

Durante este período, tu gatito pasa por un intenso período de crecimiento. Tiene necesidades nutricionales específicas para impulsar el desarrollo de su esqueleto, músculos y órganos.

En las primeras semanas, mamará de su madre y recibirá calostro, un líquido similar a la leche que mantiene su inmunidad, seguido de leche. A partir de las cuatro semanas, aproximadamente, puedes comenzar a hacer la transición a un alimento sólido, a medida que comience a mostrar interés en él y su capacidad para digerir la lactosa disminuya.

Durante este tiempo, puedes darle un alimento específicamente diseñado para gatitos, con la combinación adecuada de nutrientes necesarios, incluidos los 11 aminoácidos esenciales que favorecen el crecimiento muscular y celular, así como una piel, pelo y garras saludables. Los gatos no pueden sintetizar estos elementos internamente, por lo que es esencial que su alimento les proporcione una nutrición "completa".

Hasta las 12 a 16 semanas de edad, dependiendo de su raza, los gatitos crecen y suben de peso rápidamente y, por lo tanto, tienen requisitos de energía en extremo altos. Estos son de alrededor de tres veces los de un gato adulto. Pero, como el sistema digestivo de un gatito aún no está maduro, necesitan un alimento denso en energía que no incluya un volumen innecesario, ya que esto puede causarles molestias digestivas.