Dachshund loaf in gravy

ANÁLISIS GARANTIZADO

Componentes analíticos: Proteína bruta: 7,0% - Grasa bruta: 4,4% - Ceniza bruta: 2,1% - Fibra bruta: 2,2% - Humedad: 81,0%. Eicosapentaenoic Acid (EPA) (min.) 0.04%, Docosahexaenoic Acid (DHA) (min.) 0.02%, L-Carnitine* (min.) 16 mg/kg, Glucosamine* (min.) 169 mg/kg, Chondroitin sulfate* (min.) 18 mg/kg. *Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Dog Food Nutrient Profiles.