Ageing 12+ Gravy

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Para garantir que o seu gato sénior (com 12 anos ou mais) recebe a nutrição específica de que necessita para o ajudar a manter um bom estado de saúde, deverá proporcionar-lhe uma dieta que o seu gato instintiva e naturalmente prefira. Por essa razão é que o ROYAL CANIN® Ageing 12+ em molho foi formulado atendendo ao perfil nutricional ótimo, o instintivamente preferido dos gatos seniores como o seu. É frequente que os gatos seniores necessitem de um maior nível de suporte nutricional para manter a saúde das articulações. Por essa razão é que o ROYAL CANIN® Ageing 12+ em molho foi especificamente formulado para ajudar a manter a saúde das articulações, graças ao elevado nível de ácidos gordos ómega-3, concretamente os ácidos gordos EPA e DHA. Para promover o bom funcionamento dos rins e para uma boa saúde renal no geral, o ROYAL CANIN® Ageing 12+ em molho também contém um teor adaptado de fósforo. Para atender às preferências particulares de cada gato, o ROYAL CANIN® Ageing 12+ também está disponível numa suculenta geleia ou como alimento seco, na forma de crocantes e aromáticos croquetes. Se pondera oferecer uma alimentação mista, simplesmente terá que seguir as indicações relativas às doses diárias para garantir que o seu gato recebe a quantidade exata tanto de alimento húmido como seco para um benefício ótimo.

Ler mais