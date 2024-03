MOTHER & BABYCAT Ultra soft mousse

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O ROYAL CANIN® Mother & Babycat mouse ultra suave está especialmente adaptado para satisfazer as elevadas necessidades energéticas da sua gata durante a gestação e a lactação. É também formulado para ter uma textura suave e palatável que é ideal para gatinhos com idade até aos 4 meses. O ROYAL CANIN® Mother & Babycat mousse ultra suave contém um complexo comprovado incluindo Vitaminas C e E para apoiar o desenvolvimento saudável do sistema imunitário. Esta fórmula é enriquecida com ácidos gordos Ómega-3 (DHA) para apoiar o desenvolvimento cerebral e promover uma visão saudável nos jovens gatinhos. Graças a uma combinação de prebióticos benéficos (MOS) e proteínas de elevada digestibilidade, o ROYAL CANIN® Mother & Babycat mousse ultra suave também ajuda a apoiar um equilíbrio saudável do microbioma intestinal (flora intestinal) e a saúde digestiva. O ROYAL CANIN® Mother & Babycat mousse ultra suave não só é fácil de comer para os gatinhos em período de desmame, como também ajuda a fornecer à mãe lactante a hidratação de que necessita para a produção de leite. No curto espaço de 4 meses, necessitarão de um alimento especialmente adaptado para satisfazer as suas necessidades nutricionais durante a próxima fase de crescimento. Nesta fase, pode fazer a transição para os alimentos ROYAL CANIN® Kitten (para gatinhos). Estas estão disponíveis em alimento seco, ou em alimento húmido com diferentes texturas: pedaços em geleia, pedaços em molho ou patê.

Ler mais