INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Os Dachshund são cães amistosos, inteligentes e leais, sendo considerado por muitos o cão de família ideal. Os Dachshund adultos requerem uma dieta que forneça os nutrientes necessários para suprir as necessidades energéticas desta raça concreta, ajudando a manter os seus níveis saudáveis de atividade. Indicado para Dachshunds com mais de 10 meses, o ROYAL CANIN® Dachshund em patê foi especificamente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu cão adulto, contribuindo para a sua saúde e o seu bem-estar geral. O ROYAL CANIN® Dachshund em patê foi desenvolvido para contribuir para a manutenção do tónus muscular do seu Dachshund. A fórmula nutricional otimizada do ROYAL CANIN® Dachshund em patê também ajuda a reforçar a saúde dos ossos e articulações. O ROYAL CANIN® Dachshund em patê também apresenta uma textura especificamente adaptada para aumentar a palatabilidade. Isto significa que esta fórmula concreta ajuda a satisfazer o apetite do seu cão, mesmo aqueles que tendem a revelar um apetite mais caprichoso! Para atender às preferências particulares de cada cão, o ROYAL CANIN® Dachshund em patê também está disponível como alimento seco, na forma de um crocante e aromático croquete. Se pondera oferecer uma alimentação mista, simplesmente terá que seguir as indicações relativas às doses diárias para garantir que o seu cão recebe a quantidade exata tanto de alimento húmido como seco para um benefício ótimo.

