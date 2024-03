INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Indicado para Yorkshire Terriers com mais de 10 meses de idade, o ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier em patê foi especificamente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu cão adulto. O ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier em patê contribui para a saúde da pele e da longa pelagem dos Yorkshire Terriers, graças à sua combinação exclusiva de nutrientes ótimos que mantêm a sua pelagem brilhante, luminoso e sedoso. Este alimento também contribui para a saúde do trato digestivo, fornecendo uma nutrição precisa, especificamente formulada para a raça Yorkshire Terrier. O ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier em patê foi desenvolvido para oferecer uma textura adaptada, de modo a aumentar os níveis de palatabilidade para ajudar a estimular o apetite do seu cão. O aroma e a suavidade deste aromático patê deverão ajudar a satisfazer, inclusive, o Yorkshire Terrier com o apetite mais caprichoso! Para atender às preferências particulares de cada cão, o ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier em patê também está disponível como alimento seco, na forma de crocantes e aromático croquetes. Se pondera oferecer uma alimentação mista, simplesmente terá que seguir as indicações relativas às doses diárias para garantir que o seu cão recebe a quantidade exata tanto de alimento húmido como seco para um benefício ótimo.

