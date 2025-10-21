Página inicialCãesProdutosProdutos veterináriosVHN DOG SATIETY+MOBILITY
VHN DOG SATIETY+MOBILITY

VHN DOG SATIETY+MOBILITY

Alimento seco para cães

Formatos disponíveis

1.5 kg

3.5 kg

9 kg

DISPONIBILIDADE

Este produto é um alimento dietético. Consulte o seu médico veterinário para saber se é indicado para o seu animal de estimação

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INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

BENEFÍCIOS

5A. EFFECTIVE WEIGHT MANAGEMENT

Provides safe weight loss and helps avoid weight regain. 97% of dogs lost weight in 3 months using this nutritional approach.

5B. BEGGING CONTROL

High level of selected fibres helps keep dogs satisfied between meals. Nutritional approach shown to help control begging in 83% of dogs during weight loss.

5C. LOW CALORIE

Overweight can negatively impact mobility. Low calorie content to help achieve and maintain an ideal body weight, thus supporting healthy mobility.

5D. JOINT COMPLEX

Increased level of green-lipped mussel and a high level of omega-3 fatty acids to support mobility and help maintain healthy joints.

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS