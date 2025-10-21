VHN DOG SATIETY+MOBILITY

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO
BENEFÍCIOS
5A. EFFECTIVE WEIGHT MANAGEMENT
Provides safe weight loss and helps avoid weight regain. 97% of dogs lost weight in 3 months using this nutritional approach.
5B. BEGGING CONTROL
High level of selected fibres helps keep dogs satisfied between meals. Nutritional approach shown to help control begging in 83% of dogs during weight loss.
5C. LOW CALORIE
Overweight can negatively impact mobility. Low calorie content to help achieve and maintain an ideal body weight, thus supporting healthy mobility.
5D. JOINT COMPLEX
Increased level of green-lipped mussel and a high level of omega-3 fatty acids to support mobility and help maintain healthy joints.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
COMPOSIÇÃO: fibras vegetais, proteínas de aves de capoeira desidratadas, glúten de trigo, mandioca (tapioca), trigo, glúten de milho, proteínas animais hidrolisadas, milho, polpa de beterraba, gorduras animais, óleo de peixe, sais minerais, farinha de milho, cascas e sementes de psyllium, óleo de soja, fruto-oligossacarídeos, mexilhão verde da Nova Zelândia em pó (GLM) (0,45%), óleo de algas Schizochytrium sp. (fonte de EPA+DHA), glucosamina obtida por fermentação, farinha de tagetes, cartilagem hidrolisada (fonte de condroitina 0,01%).
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutritivos: Vitamina A: 19.200 UI, Vitamina D3: 1.000 UI, Ferro (3b103): 30 mg, Iodo (3b201, 3b202): 3 mg, Cobre (3b405, 3b406): 9 mg, Manganês (3b502, 3b504): 39 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 132 mg, Selénio (3b801, 3b811, 3b812): 0,04 mg - Conservantes - Antioxidantes.
CONSTITUINTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 30,0% - Fibra bruta: 16,8% - Matéria gorda bruta: 10,5% - Cinza bruta: 6,0% - Ácidos gordos ómega-3: 1,17% - EPA+DHA: 0,80%
MODO DE UTILIZAÇÃO: ver quadro. Os pesos indicados no quadro são os pesos pretendidos. Água permanentemente disponível. N.º de lote, n.º de registo do estabelecimento e data de consumo recomendada: ver na embalagem. Armazenar num local fresco e seco.
Energia metabolizável: 2.598 kcal/kg
O ROYAL CANIN® SATIETY + MOBILITY seco é um alimento dietético completo para cães que tem por objetivo a redução do excesso de peso. RECOMENDAÇÕES: recomenda-se a consulta de um médico veterinário antes da utilização. Utilizar este alimento até obtenção do peso pretendido e depois se for necessário manter o peso corporal visado. Para uma perda de peso eficiente ou para a manutenção do peso ideal, não deve ser ultrapassada a ingestão diária de energia recomendada.