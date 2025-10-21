VHN DOG SATIETY+MOBILITY

DECLARAÇÃO RELATIVA AOS ALIMENTOS DIETÉTICOS VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

O ROYAL CANIN® SATIETY + MOBILITY seco é um alimento dietético completo para cães que tem por objetivo a redução do excesso de peso. RECOMENDAÇÕES: recomenda-se a consulta de um médico veterinário antes da utilização. Utilizar este alimento até obtenção do peso pretendido e depois se for necessário manter o peso corporal visado. Para uma perda de peso eficiente ou para a manutenção do peso ideal, não deve ser ultrapassada a ingestão diária de energia recomendada.