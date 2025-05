Puppy - Maxi

Formula ROYAL CANIN® Maxi Puppy este special concepută pentru a îndeplini cerințele nutriționale ale cățeilor de talie mare. Această rețetă este dedicată cățeilor cu vâsta cuprinsă între 2 și 15 luni, care vor avea la stadiul de adult o greutate cuprinsă între 11 și 25 de kg. Această rețetă adaptată conține nutrienți precum vitaminele C și E, care susțin mecanismele naturale de apărare ale cățelului, pe măsură ce se consolidează propriul lor sistemul imunitar.Este de asemenea îmbogățită cu acizi grași omega-3 (precum DHA), a căror acțiune dovedită științific sprijină dezvoltarea cerebrală sănătoasă a cățeilor.Datorită asocierii de prebiotice benefice (precum FOS, MOS și pulpă de sfeclă) și proteine cu grad ridicat de digestibilitate, ROYAL CANIN® Maxi Puppy contribuie la susținerea echilibrului sănătos al microbiomului intestinal (flora intestinală), favorizând o bună digestie. În plus, rețeta oferă un aport optim de energie, menit să îndeplinească cerințele energetice ale cățeilor de talie mare, aflați în perioada de creștere. Crocheta ROYAL CANIN® Maxi Puppy a fost special creată pentru a răspunde cerințelor unice ale cățeilor de talie mare. Dimensiunea și forma sa ajută la reglarea vitezei cu care puiul consumă hrana, oferind în același timp senzația de sațietate. Crocheta contribuie de asemenea la menținerea sănătății dentare prin efectul de periaj mecanic, realizat pe măsură ce cățelul mestecă hrana.Când puiul dumneavoastră de talie mare va atinge vârsta de 15 de luni, va avea nevoie de o hrană special adaptată pentru a-i îndeplini cerințele nutriționale în calitate de câine adult. În această etapă, puteți face trecerea către formulele ROYAL CANIN® Maxi Adult, disponibile atât sub formă de hrană uscată cât și umedă (bucățele în sos).