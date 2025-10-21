ROYAL CANIN® Hypoallergenic + Satiety Small Dogs este special creată pentru a ajuta la reducerea intoleranțelor la ingrediente și nutrienți și pentru a contribui la reducerea greutății în exces. Această formulă conține proteine hidrolizate, foarte ușor de digerat și cu o greutate moleculară redusă, pentru a asigura calitatea hipoalergenică a hranei. Datorită prezenței unui mix de nutrienți cu rol de suport, această formulă ajută, de asemenea, la susținerea rolului natural de barieră protectoare al pielii câinelui dvs. Această formulă contribuie la reducerea greutății în condiții de siguranță și contribuie la evitarea refacerii excesului ponderal. În cadrul testelor efectuate, 97%* din câinii participanți și-au redus greutatea în doar 3 luni de utilizare a acestei soluții nutriționale. Această formulă conține o selecție de fibre ce ajută la menținerea senzației de sațietate între mese. Când a fost testată, această abordare nutrițională s-a dovedit a fi de ajutor în reducerea comportamentului de cerșit pe parcursul perioadei de reducere a greutății, pentru 83%* dintre câinii participanți. Dieta ROYAL CANIN® Hypoallergenic + Satiety Small Dogs oferă crochete mici, special concepute pentru maxilarele de dimensiuni mai reduse, de aceea câinelui dvs. îi va fi mai ușor să le apuce și să le mestece. Ca parte a gamei ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition, este important ca acest produs să fie administrat câinelui dumneavoastră doar atunci când este recomandat de un medic veterinar. Vă rugăm să vă asigurați că urmați ghidul de hrănire prezentat pe ambalaj pentru a-i oferi zilnic câinelui cantitatea corectă de hrană.*Flanagan J, Bissot T, Hours MA, Moreno B, Feugier A, German AJ. Succesul unui plan de pierdere în greutate pentru câinii supraponderali: Rezultatele unui studiu internațional de pierdere în greutate. PLoS One. 2017 Sep 8;12(9):e0184199.