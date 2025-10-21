HYPOALLERGENIC + SATIETY SMALL DOGS
Hrană uscată pentru câini
Hrană completă, dietă pentru câini adulți
Dimensiuni disponibile
1 kg
DISPONIBILITATE
Acest produs face parte din gama veterinară. Întreabă medicul veterinar dacă este produsul potrivit pentru animalul tău de companie.
DETALII DESPRE PRODUS
ROYAL CANIN® Hypoallergenic + Satiety Small Dogs este special creată pentru a ajuta la reducerea intoleranțelor la ingrediente și nutrienți și pentru a contribui la reducerea greutății în exces. Această formulă conține proteine hidrolizate, foarte ușor de digerat și cu o greutate moleculară redusă, pentru a asigura calitatea hipoalergenică a hranei. Datorită prezenței unui mix de nutrienți cu rol de suport, această formulă ajută, de asemenea, la susținerea rolului natural de barieră protectoare al pielii câinelui dvs. Această formulă contribuie la reducerea greutății în condiții de siguranță și contribuie la evitarea refacerii excesului ponderal. În cadrul testelor efectuate, 97%* din câinii participanți și-au redus greutatea în doar 3 luni de utilizare a acestei soluții nutriționale. Această formulă conține o selecție de fibre ce ajută la menținerea senzației de sațietate între mese. Când a fost testată, această abordare nutrițională s-a dovedit a fi de ajutor în reducerea comportamentului de cerșit pe parcursul perioadei de reducere a greutății, pentru 83%* dintre câinii participanți. Dieta ROYAL CANIN® Hypoallergenic + Satiety Small Dogs oferă crochete mici, special concepute pentru maxilarele de dimensiuni mai reduse, de aceea câinelui dvs. îi va fi mai ușor să le apuce și să le mestece. Ca parte a gamei ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition, este important ca acest produs să fie administrat câinelui dumneavoastră doar atunci când este recomandat de un medic veterinar. Vă rugăm să vă asigurați că urmați ghidul de hrănire prezentat pe ambalaj pentru a-i oferi zilnic câinelui cantitatea corectă de hrană.*Flanagan J, Bissot T, Hours MA, Moreno B, Feugier A, German AJ. Succesul unui plan de pierdere în greutate pentru câinii supraponderali: Rezultatele unui studiu internațional de pierdere în greutate. PLoS One. 2017 Sep 8;12(9):e0184199.
BENEFICII
HYDROLYSED PROTEIN
Proteine hidrolizate, cu greutate moleculară mică, pentru a asigura beneficiul hipoalergenic al hranei.
SKIN BARRIER
Formulă concepută pentru a menține sănătatea pielii prin susținerea rolului ei natural de barieră protectoare.
EFFECTIVE WEIGHT MANAGEMENT
Oferă reducerea în greutate sigură și ajută la evitarea recuperării greutății. 97% dintre câini au pierdut în greutate în 3 luni folosind aceasta abordare nutrițională
BEGGING CONTROL
Nivel ridicat de fibre atent selecționate care ajută la menținerea sațietății între mese a câinilor. Abordare nutrițională care a demonstrat că ajută la controlul compottamentului de cerșit la 83% dintre câini în perioada de reducere a greutății*
SMALL KIBBLE
Crochete de dimensiuni atent ajustate pentru a se potrivi maxilarelor mici
CARACTERISTICILE FORMULEI
Fiecare formulă ROYAL CANIN® este special concepută și validată de experți din domeniul nutriției pisicilor și câinilor. Particularitățile acestei formule sunt: Mix specific de fibre. Bogată în nutrienți esențiali pentru a asigura cerințele nutriționale pe durata reducerii greutății. Proteine foarte hidrolizate și sursă unică de carbohidrați.
SENSIBILITĂȚI
Excesul ponderal supune câinii la un risc mai mare de probleme de sănătate legate de greutate. După pierderea greutății, câinii prezintă un risc crescut de a recâștiga excesul ponderal. Câinii care se confruntă cu sensibilitate la anumite surse de proteine pot manifesta probleme dermatologice sau gastrointestinale.
INFORMAȚII NUTRIȚIONALE
|GREUTATE
|OPTIMĂ(kg)
|PE DURATA PROCESULUI DE REDUCERE A GREUTĂȚII
|PE DURATA PROCESULUI DE REDUCERE A GREUTĂȚII
|MENȚINERE DUPĂ REDUCEREA GREUTĂȚII
|MENȚINERE DUPĂ REDUCEREA GREUTĂȚII
|g
|pahar dozaj 240
|g
|pahar dozaj 240
|2
|38
|3/8
|41
|4/8
|2.5
|44
|4/8
|49
|4/8
|3
|51
|4/8
|56
|5/8
|3.5
|57
|5/8
|63
|6/8
|4
|63
|6/8
|70
|6/8
|4.5
|69
|6/8
|76
|7/8
|5
|75
|7/8
|82
|7/8
|5.5
|80
|7/8
|88
|1
|6
|86
|1
|94
|1
|6.5
|91
|1
|100
|1+1/8
|7
|96
|1
|106
|1+1/8
|7.5
|101
|1+1/8
|111
|1+2/8
|8
|106
|1+1/8
|117
|1+2/8
|8.5
|111
|1+2/8
|122
|1+3/8
|9
|116
|1+2/8
|128
|1+3/8
|9.5
|121
|1+3/8
|133
|1+4/8
|10
|126
|1+3/8
|138
|1+4/8