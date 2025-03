ROYAL CANIN® URINARY S/O Treats är utvecklade av experter inom hundnutrition och endast anpassade för vuxna hundar. Dessa mjuka, välsmakande bitar kompletterar inte bara hundens utfodringsplan som stödjer urinvägarna utan att kompromissa med resultatet, de är också ett omtänksamt val som stödjer hundens välmående. ROYAL CANIN® URINARY S/O Treats har en optimerad mineralhalt, vilket gör dem till ett utmärkt komplement för hundar som äter helfoder som stödjer urinvägarna. Se till att följa utfodringsriktlinjerna på förpackningen och ge inte din hund mer än det rekommenderade antalet godbitar per dag. ROYAL CANIN® URINARY S/O Treats fungerar tillsammans med följande URINARY dietiskt helfoder från vårt särskilda ROYAL CANIN® VETERINARY HEALTH NUTRITION-sortiment, som endast ska ges till sällskapsdjur efter rekommendation från veterinär: ROYAL CANIN® URINARY S/O ROYAL CANIN® URINARY S/O SMALL DOG ROYAL CANIN® URINARY S/O MODERATE CALORIE ROYAL CANIN® URINARY S/O AGEING 7+