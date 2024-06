Štajerski resasti gonič

Štajerski resasti goniči so srednje veliki psi masivne zgradbe z resnim, vendar ne zlobnim izrazom.

Predvsem so navdušeni lovci, ki kot vztrajni in odločni sledilci nenehno lajajo. Groba dlaka, značilna za to pasmo, jim omogoča, da lahko delajo v vseh vremenskih pogojih.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)