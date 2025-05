ROYAL CANIN® Medium Adult je prehransko popolna in uravnotežena formula, ki je posebej prilagojena za izpolnjevanje posebnih potreb srednje velikih psov in zagotavljanje podpore v odrasli dobi. Ta hrana je namenjena srednje velikim psom, težkim od 11 do 25 kg in starejšim od 12 mesecev. Psi srednje rasti potrebujejo stalno vadbo za ustrezen razvoj mišic. Ta formula je izdelana tako, da jim pomaga ohranjati mišično maso s specializirano vsebnostjo visokokakovostnih beljakovin. Njihov energični življenjski slog izpostavlja pse srednje rasti okoljskim elementom, ki lahko oslabijo njihov imunski sistem. Ti briketi vsebujejo prebiotike in mešanico vitaminov, vključno z vitaminoma C in E, ki pomagajo podpirati njihove naravne obrambne mehanizme. Odrasli psi srednje rasti potrebujejo določena hranila, ki jim pomagajo podpirati splošno zdravje. Ti briketi, ki vsebujejo uravnoteženo mešanico dobro prebavljivih hranil, jim pomagajo podpirati maksimalno absorpcijo in vašemu psu omogočajo zdravo in polno življenje. Obliko in velikost briketov smo prilagodili edinstveni čeljusti in prehranjevalnim navadam vašega psa srednje rasti, da ga spodbujajo pri temeljitem žvečenju hrane. ROYAL CANIN® Medium Adult je na voljo tudi kot dve vrsti mokre hrane: Loaf in Chunks In Gravy. Kombiniranje mokre in suhe hrane poskrbi za pestrost diete vašega psa ter zanimivejše in privlačnejše obroke.