PUPPY - MAXI - Chunks in gravy

PODROBNOSTI IZDELKA

Hrana ROYAL CANIN® Maxi Puppy in Gravy (v omaki) je zasnovana posebej za prehranske potrebe mladičev velikih pasem. Ta formula je primerna za od 2 do 15 mesecev stare mladiče, ki kot odrasli psi tehtajo 26-44 kg. Prilagojena hrana vsebuje hranila kot sta vitamina C in E in podpira naravno obrambo pasjih mladičev v obdobju, ko se njihov imunski sistem še razvija. Formula je obogatena z omega-3 maščobnimi kislinami (kot je DHA), ki pri pasjih mladičih znanstveno dokazano podpirajo zdrav razvoj možganov. S kombinacijo koristnih prebiotikov in visoko prebavljivih beljakovin hrana ROYAL CANIN® Maxi Puppy in Gravy (v omaki) prispeva tudi k zdravemu ravnovesju črevesne mikrobiote (črevesne flore) za dobro prebavo. ROYAL CANIN® Maxi Puppy in Gravy (v omaki) pasjemu mladiču nudi pozitivno senzorično izkušnjo, podpira zdravo hidracijo in je odlična za mešano hranjenje v kombinaciji s suhimi briketi ROYAL CANIN® Maxi Puppy. Ko bo vaš mladič dopolnil 15 mesecev, bo potreboval prehrano, ki bo posebej prilagojena prehranskim potrebam odraslega psa. Na tej stopnji lahko naredite prehod na hrano ROYAL CANIN® Maxi Adult, ki je na voljo v obliki suhih briketov ali mokre hrane v obliki koščkov v omaki.

Preberi več