PUPPY - MAXI

Kratek opis: Hrana ROYAL CANIN® Maxi Puppy je zasnovana posebej za prehranske potrebe mladičev velikih pasem. Ta formula je primerna za od 2 do 15 mesecev stare mladiče, ki kot odrasli psi tehtajo 26-44 kg. Prilagojena hrana vsebuje tudi hranila, kot sta vitamina C in E, ki dokazano podpirata razvoj zdravega imunskega sistema mladiča. Obogatena je z omega-3 maščobnimi kislinami (kot je DHA), ki pri pasjih mladičih znanstveno dokazano podpirajo zdrav razvoj možganov. Kombinacija koristnih prebiotikov (kot so FOS, MOS in pulpa pese) in visoko prebavljivih beljakovin prispeva k zdravemu ravnovesju črevesne mikrobiote (črevesne flore) za dobro prebavo. Optimalna energijska vrednost zadovolji energijske potrebe rastočih mladičev velikih pasem. Briketi ROYAL CANIN® Maxi Puppy so posebej zasnovani za edinstvene potrebe pasjih mladičev velikih pasem. Velikost in oblika pomagata upočasnjevati prehranjevanje ter spodbujata občutek sitosti, mehanski učinek ščetkanja med žvečenjem pa jim pomaga ohranjati zdravje zob. Ko bo vaš mladič dopolnil 15 mesecev, bo potreboval prehrano, ki bo posebej prilagojena prehranskim potrebam odraslega psa. Na tej stopnji lahko naredite prehod na hrano ROYAL CANIN® Maxi Adult, ki je na voljo v obliki suhih briketov ali mokre hrane v obliki kiščkov v omaki.