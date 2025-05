PUPPY - MEDIUM

Hrana ROYAL CANIN® Medium Puppy je zasnovana posebej za prehranske potrebe mladičev srednje velikih pasem. Ta formula je primerna za od 2 do 12 mesecev stare mladiče, ki kot odrasli psi tehtajo 11-25 kg. Prilagojena hrana vsebuje tudi hranila, kot sta vitamina C in E, ki dokazano podpirata razvoj zdravega imunskega sistema mladiča. Obogatena je z omega-3 maščobnimi kislinami (kot je DHA), ki pri pasjih mladičih znanstveno dokazano podpirajo zdrav razvoj možganov. Kombinacija koristnih prebiotikov (kot so FOS, MOS in kaša sladkorne pese) in visoko prebavljivih beljakovin prispeva k zdravemu ravnovesju črevesne mikrobiote (črevesne flore) za dobro prebavo. Z optimalno energijsko vrednostjo zadovolji energijske potrebe rastočih mladičev srednje velikih pasem. Briketi ROYAL CANIN® Medium Puppy so dovolj veliki, da preprečujejo goltanje, obenem pa niso tako veliki, da jih psiček ne bi želel jesti, mehanski učinek ščetkanja med žvečenjem pa jim pomaga ohranjati zdravje zob. Ko bo vaš mladič dopolnil 12 mesecev, bo potreboval prehrano, ki bo posebej prilagojena prehranskim potrebam odraslega psa. Na tej stopnji jih lahko privadite na hrano ROYAL CANIN® Medium Adult, ki je na voljo v obliki suhih briketov ali mokre hrane v teksturi paštetek, omake ali želeja.