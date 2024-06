Razumevanje vedenja pasjega mladiča

Če pri telesni govorici pasjega mladiča opazite znake pozornosti, to pomeni, da ga je nekaj privabilo. To ni izključno reakcija na nekaj negativnega in zgolj označuje zanimanje pasjega mladiča za določene predmete ali situacije. Zato bodite zelo pozorni na razvoj vedenja svojega pasjega mladiča in se prepričajte, da se v vsaki situaciji počuti prijetno in samozavestno.