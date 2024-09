ROYAL CANIN AGEING 12+ Jelly kapsičky v želé pre starnúce mačky staršie ako 12 rokov

PODROBNOSTI O PRODUKTE

Aby ste zaistili, že vaša starnúca mačka staršia ako dvanásť rokov dostane špecifickú výživu, ktorú potrebuje na udržanie optimálneho zdravia, budete ju musieť kŕmiť potravou, ktorú bude konzumovať ľahko a inštinktívne. To je dôvod, prečo je ROYAL CANIN® Aging 12+ in Jelly formulovaný tak, aby zodpovedal optimálnemu makro nutričnému profilu, ktorý inštinktívne preferujú starnúce mačky, ako je tá vaša. ROYAL CANIN® Aging 12+ in Jelly taktiež poskytuje starším mačkám špeciálne krmivo, ktoré pomáha udržiavať zdravé kĺby vďaka vysokému obsahu Omega-3 mastných kyselín – konkrétne EPA a DHA. Okrem toho ROYAL CANIN® Aging 12+ in Jelly obsahuje aj upravený obsah fosforu, ktorý pomáha podporovať zdravú funkciu obličiek a celkové zdravie obličiek. Aby sme vyhoveli individuálnym preferenciám každej mačky je ROYAL CANIN® Aging 12+ taktiež k dispozícii ako suché krmivo vo forme chutných granúl. Pokiaľ uvažujete o kombinovanom kŕmení, jednoducho postupujte podľa kŕmnej tabuľky, aby ste zaistili, že vaša mačka dostane presné množstvo vlhkého aj suché krmivo pre optimálny úžitok.

Prečítať si viac