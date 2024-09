VHN Neutered maintanance cat

PODROBNOSTI O PRODUKTE

ROYAL CANIN® Neutered Maintenance je špeciálne vyvinutý tak, aby pomáhal udržiavať zdravú telesnú hmotnosť u kastrovaných mačiek. NOVÝ DIZAJN BALENIA, ROVNAKÉ VÝHODY VÝROBKU VÝHODY VÝROBKU UDRŽIAVANIE ŠTÍHLEJ LÍNIE Vysoký obsah bielkovín pomáha udržiavať štíhlu líniu. ZDRAVÉ TRÁVENIE Vysoko stráviteľné zloženie s obsahom prebiotík na podporu zdravého trávenia. S/O INDEX Produkt vytvára prostredie nepriaznivé pre tvorbu oxalátových a struvitových kameňov v moči. ODPORÚČANÉ PODÁVANIE V PRÍPADOCH: • Mačky po kastrácii/sterilizácii do 7 rokov veku • Mačky vo veku nad 6 mesiacov so sklonom k priberaniu NEODPORÚCA SA V PRÍPADOCH: • Rast, gravidita/laktácia Ako súčasť veterinárneho radu ROYAL CANIN® je dôležité, aby sa tento produkt podával vášmu domácemu miláčikovi iba na odporúčanie veterinárnym odborníkom. Prechod vášho domáceho maznáčika z jednej stravy na druhú by mal byť plynulý a postupný proces v priebehu 7–10 dní. Uistite sa, že dodržiavate správne dávkovacie množstvo, najmä pri zmiešanom kŕmení. Aby sme vyhoveli individuálnym preferenciám každej mačky, existuje podobná verzia suchého krmiva tohto produktu s názvom ROYAL CANIN® Neutered Satiety Balance.* *V závislosti od dostupnosti produktu

Prečítať si viac