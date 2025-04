VHN Cat CA Urinary S/O Bladder Comfort

Krmivo ROYAL CANIN® Feline Urinary S/O + Bladder Comfort Morsels in Gravy je špeciálne vyvinuté na podporu dospelých mačiek s rizikovými faktormi spojenými s ochorením dolných močových ciest mačiek (FLUTD) vrátane mačacej idiopatickej cystitídy (FIC). Struvitové kamene môžu vašej mačke spôsobiť nepríjemné pocity a viesť k problémom s močovými cestami. ROYAL CANIN® Feline Urinary S/O + Bladder Comfort Morsels in Gravy pomáha rozpúšťať všetky typy struvitových kameňov v močovom mechúre vašej mačky. Táto receptúra bola navrhnutá tak, aby podporovala hydratáciu tým, že podporuje prirodzené správanie vašej mačky pri pití, ktoré zrieďuje moč, aby sa moč príliš nekoncentroval, čo je rizikový faktor pre vznik kryštálov, a zabraňuje jeho prílišnej koncentrácii. Vďaka zloženiu s miernym obsahom kalórií podporuje krmivo ROYAL CANIN® Feline Urinary S/O + Bladder Comfort Morsels in Gravy aj udržiavanie zdravej hmotnosti, čo v konečnom dôsledku môže pomôcť znížiť riziko FLUTD. Na podporu komfortu močového mechúra vašej mačky obsahuje táto receptúra kombináciu minerálnych látok - vrátane sodíka, horčíka, vápnika a fosforu -, ktoré pomáhajú riešiť hlavné rizikové faktory FLUTD. Ako súčasť veterinárneho radu ROYAL CANIN® je dôležité, aby sa tento výrobok podával vášmu domácemu zvieraťu len na odporúčanie veterinárneho lekára. Aby sa vyhovelo individuálnym preferenciám každej mačky, krmivo ROYAL CANIN® Feline Urinary S/O + Bladder Comfort Morsels in Gravy je k dispozícii aj ako chutná suchá granulovaná strava.