VHN Cat CA Urinary S/O Bladder Comfort Ageing 7+

Krmivo ROYAL CANIN® Feline Urinary S/O Ageing 7+ + Bladder Comfort je špeciálne vyvinuté na podporu starnúcich mačiek s rizikovými faktormi spojenými s ochorením dolných močových ciest mačiek (FLUTD) vrátane mačacej idiopatickej cystitídy (FIC). Struvitové kamene môžu vašej staršej mačke spôsobiť nepríjemné pocity a viesť k problémom s močovými cestami. ROYAL CANIN® Feline Urinary S/O Ageing 7+ + Bladder Comfort pomáha rozpúšťať všetky typy struvitových kameňov v močovom mechúre vašej mačky. Táto receptúra bola navrhnutá tak, aby podporovala hydratáciu tým, že podporuje prirodzené pitné správanie vašej starnúcej mačky, ktoré má zriediť moč, aby sa moč príliš nekoncentroval, čo je rizikový faktor pre vznik kryštálov, a zabrániť jeho prílišnej koncentrácii. ROYAL CANIN® Feline Urinary S/O Ageing 7+ + Bladder Comfort obsahuje exkluzívnu zmes živín na podporu zdravého starnutia. Na podporu komfortu močového mechúra vašej mačky s pribúdajúcim vekom obsahuje táto receptúra kombináciu minerálnych látok - vrátane sodíka, horčíka, vápnika a fosforu - ktoré pomáhajú riešiť hlavné rizikové faktory FLUTD. Ako súčasť veterinárneho radu ROYAL CANIN® je dôležité, aby sa tento výrobok podával vášmu domácemu zvieraťu len na odporúčanie veterinárneho lekára.