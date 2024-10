ROYAL CANIN® Chihuahua in Loaf, vhodné pre čivavy staršie ako 8 mesiacov, je špeciálne vytvorené s ohľadom na všetky nutričné potreby vášho dospelého psa. ROYAL CANIN® Chihuahua in Loaf je navrhnutý tak, aby pomáhal podporovať zdravý vnútorný tranzit vášho psa. Obsahuje tiež živiny, ktoré pomáhajú zabezpečiť výživu potrebnú na udržanie dobrého zdravia kože a srsti čivavy. ROYAL CANIN® Chihuahua in Loaf je formulovaná s upravenou textúrou na zvýšenie chutnosti, aby uspokojila apetít aj tých najnáročnejších čivav! Mäkká textúra bochníka je ideálna aj pre čeľuste miniatúrneho plemena – ako je čivava – na uľahčenie žuvania a podporu optimálnej konzumácie a trávenia. Aby sme vyhoveli individuálnym preferenciám každého psa, ROYAL CANIN® Chihuahua in Loaf je k dispozícii aj ako suché krmivo s chrumkavými a chutnými granulami. Ak uvažujete o zmiešanom kŕmení, jednoducho postupujte podľa našich pokynov na kŕmenie, aby ste zabezpečili, že váš pes dostane presné množstvo mokrého aj suchého krmiva pre optimálny úžitok.