Wet digestive care
Vlhké krmivo pre psa
Kompletné krmivo pre dospelých psov staršie ako 10 mesiacov - psy s citlivým tráviacim systémom
Dostupné veľkosti
1 x 85 g
12 x 85 g
PODROBNOSTI O PRODUKTE
Dlhý popis :Tráviace ťažkosti nie sú príjemné pre nikoho, vrátane vášho psieho spoločníka. Strava obsahujúca kvalitné živiny prispieva nielen k črevnému komfortu vášho psa, ale aj k jeho celkovej pohode. Krmivo ROYAL CANIN® Digestive Care Loaf je vhodné pre psov všetkých veľkostí. Krmivo ROYAL CANIN® Digestive Care Loaf, testované v chovných staniciach Royal Canin, obsahuje vysoko stráviteľné bielkoviny, ako aj zmes prebiotík a vlákniny pre vyváženú črevnú flóru - v konečnom dôsledku pomáha podporovať optimálnu kvalitu stolice. Royal Canin berie bielkoviny veľmi vážne, preto používame len tie najkvalitnejšie bielkoviny, ktoré sú presne prispôsobené potrebám vášho psa. ROYAL CANIN® Digestive Care Loaf obsahuje stráviteľné bielkoviny známe ako L.I.Ps, ako aj celý rad prebiotík pre zdravú črevnú flóru. Navyše je v krmive ROYAL CANIN® Digestive Care Loaf obsiahnutá precízne vyvážená rozpustná a nerozpustná vláknina, ktorá pomáha obmedzovať fermentáciu a podporuje zdravý črevný tranzit. Okrem tejto lahodnej paštéty je náš výživový program Digestive Care k dispozícii aj vo forme chrumkavých granúl. Obe sú nutrične kompletné a navzájom sa dokonale dopĺňajú. Prečo nevyskúšať paštétu ako lahodnú prílohu ku granulám? Prejdite so svojím psom na krmivo ROYAL CANIN® Digestive Care a presvedčte sa o výhodách vysokokvalitných živín kalibrovaných na optimálny črevný komfort a lepšie vstrebávanie.
VÝHODY
PODPORA ZDRAVÉHO TRÁVENIA
Presne vyvážená výživová formula, ktorá pomáha podporovať vyváženú črevnú flóru a pomáha podporovať optimálnu kvalitu stolice.
PROGRAM VÝŽIVY PSOV
Poskytuje zdravú a vyváženú výživu s dokonalou kombináciou našich suchých a vlhkých receptúr.
2.
Zlá kvalita stolice môže byť znakom citlivosti tráviaceho traktu. Ľahko stráviteľné krmivo môže podporiť optimálne zdravie tráviaceho traktu, čo prispieva k celkovému zdraviu a pohode vášho psa.