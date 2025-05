ROYAL CANIN® Medium Adult je nutrične kompletné a vyvážené krmivo špeciálne navrhnuté na splnenie konkrétnych potrieb psa stredného vzrastu a podporu v dospelosti. Toto diétne krmivo je určené pre psy s hmotnosťou od 11 do 25 kg vo veku od 12 mesiacov. Psy stredne veľkého vzrastu sa pre správny vývin svalstva spoliehajú na konzistentný pohyb. Receptúra je vytvorená na udržanie svalstva so špeciálnym obsahom proteínov vysokej kvality. Energetický životný štýl vášho stredne veľkého psa ho vystavuje rôznym vplyvom okolia, ktoré môžu oslabiť jeho imunitný systém. Granulované krmivo obsahuje prebitoiká a zmes vitamínov, vrátane vitamínu C a E na podporu vlastnej obranyschopnosti. Dospelé psy stredne veľkého vzrastu potrebujú na podporu celkového zdravia špeciálne živiny. S vyváženou zmesou vysoko stráviteľných živín pomáha granulované krmivo podporiť maximálnu absosrpciu, pomáha udržať zdravie a vitalitu psa. Tvar a veľkosť granuly sme upravili tak, aby vyhovovala charakteristickej čeľusti a kŕmnym návykom psa stredného vzrastu, povzbudzuje psa, aby krmivo dôkladne rozhrýzol. ROYAL CANIN® Medium Adult je tiež dostupné v dvoch konzistenciách: paštéta a kúsky v šťave. Miešanie vlhkého a suchého krmiva prináša rôznorodosť do diéty vášho dospelého psa, kŕmenie je zaujímavejšie a lákavejšie