PODROBNOSTI O PRODUKTE
ROYAL CANIN® Mini Puppy je špeciálne vyvinuté na podporu nutričných potrieb šteniat malých plemien. Toto krmivo je vhodné pre šteňatá vo veku 2 až 10 mesiacov, ktoré by v dospelosti mali dosiahnuť hmotnosť 4-10 kg. Toto krmivo je obohatené o omega-3 mastné kyseliny (ako je DHA), u ktorých bolo vedecky dokázané, že pomáhajú podporovať zdravé vývoj mozgu u mladých šteniat. Receptúra tiež obsahuje optimálny energetický obsah navrhnutý tak, aby uspokojil vysoké energetické potreby rýchlo rastúcich šteniat malých plemien. Táto receptúra taktiež obsahuje živiny, ako je vitamín C a E, ktoré preukázateľne pomáhajú podporovať prirodzenú obranyschopnosť, zatiaľ čo sa ich imunitný systém stále vyvíja. Prospešné prebiotiká (ako FOS, MOS a repné rezne) a vysoko stráviteľné proteíny pomáhajú podporovať zdravú rovnováhu črevnej mikrobioty (črevnej flóry) pre dobré trávenie. Granuly v ROYAL CANIN® Mini Puppy boli špeciálne navrhnuté pre malú čeľusť vášho šteňaťa, čo mu uľahčuje uchopenie a žuvanie. Mechanický kefovací efekt, keď vaše šteňa žuje, pomáha podporovať zdravie zubov. V čase, keď vaše šteňa dosiahne vek 10 mesiacov, bude potrebovať stravu, ktorá je špeciálne upravená tak, aby vyhovovala ich nutričným potrebám dospelého psa. V tejto fáze môžete prejsť na ROYAL CANIN® Mini Adult, ktorý je k dispozícii buď ako suchá granulovaná strava, alebo vo forme vrecúšok s kúskami v omáčke.
VÝHODY
Záväzné tvrdenie
Obsahuje prírodné antioxidanty. Bez umelých príchutí. Žiadne umelé farbivá.
Silný imunitný systém
Podporuje rozvoj zdravého imunitného systému šteňaťa vďaka vedecky overenému komplexu vrátane vitamínov E a C.
Vývoj mozgu
Obohatené o omega-3 mastnú kyselinu (DHA), ktorá vedecky dokázateľne podporuje vývoj mozgu šteňaťa a podporuje učenie počas raného výcviku šteňaťa.
Podpora mikrobiómu
Kombinácia prebiotík (MOS) a vysoko stráviteľných bielkovín na podporu zdravej rovnováhy črevnej mikroflóry pre zdravie tráviaceho traktu.
Optimálny obsah energie
Uspokojuje vysoké energetické potreby šteniat malých plemien počas krátkeho obdobia rastu do 10 mesiacov.
NUTRIČNÉ INFORMÁCIE
|IBA GRANULE
|Vek (mesiac)
|Cieľová hmotnosť v dospelosti
|2 mesiace
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|2 kg
|49g
|54g
|56g
|55g
|48g
|40g
|40g
|39g
|39g
|Mini Adult
|2.5 kg
|56g
|63g
|65g
|65g
|57g
|48g
|47g
|47g
|46g
|Mini Adult
|3 kg
|64g
|72g
|75g
|75g
|68g
|61g
|54g
|54g
|53g
|Mini Adult
|3.5 kg
|71g
|80g
|84g
|84g
|76g
|68g
|60g
|60g
|59g
|Mini Adult
|4 kg
|78g
|88g
|92g
|93g
|84g
|76g
|67g
|66g
|66g
|Mini Adult
|5 kg
|93g
|105g
|110g
|110g
|100g
|90g
|79g
|79g
|78g
|Mini Adult
|6 kg
|103g
|119g
|125g
|126g
|125g
|113g
|101g
|90g
|89g
|Mini Adult
|7 kg
|113g
|133g
|141g
|142g
|141g
|127g
|114g
|102g
|100g
|Mini Adult
|8 kg
|124g
|146g
|155g
|157g
|156g
|141g
|126g
|112g
|111g
|Mini Adult
|10 kg
|146g
|172g
|183g
|186g
|185g
|167g
|150g
|134g
|133g
|131g