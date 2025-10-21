DomovPsyProduktyMaloobchodné produktyMini Puppy
Mini Puppy
Mini Puppy
Mini Puppy
Mini Puppy
Mini Puppy
Mini Puppy
Mini Puppy
Mini Puppy
Mini Puppy
Mini Puppy
Mini Puppy
Mini Puppy
Mini Puppy
Mini Puppy
Mini Puppy
Mini Puppy
Mini Puppy

Mini Puppy

Suché krmivo pre psa

Kompletné krmivo pre psov • špeciálne pre šteňatá malých plemien (hmotnosť v dospelosti do 1O kg)• vek do 10 mesiacov

Prečítať si viac

Dostupné veľkosti

800 gg 800

2 kgkg 2

4 kgkg 4

8 kgkg 8

Aká porcia je tá správna?
Nájsť obchod

PODROBNOSTI O PRODUKTE

ROYAL CANIN® Mini Puppy je špeciálne vyvinuté na podporu nutričných potrieb šteniat malých plemien. Toto krmivo je vhodné pre šteňatá vo veku 2 až 10 mesiacov, ktoré by v dospelosti mali dosiahnuť hmotnosť 4-10 kg. Toto krmivo je obohatené o omega-3 mastné kyseliny (ako je DHA), u ktorých bolo vedecky dokázané, že pomáhajú podporovať zdravé vývoj mozgu u mladých šteniat. Receptúra ​​tiež obsahuje optimálny energetický obsah navrhnutý tak, aby uspokojil vysoké energetické potreby rýchlo rastúcich šteniat malých plemien. Táto receptúra ​​taktiež obsahuje živiny, ako je vitamín C a E, ktoré preukázateľne pomáhajú podporovať prirodzenú obranyschopnosť, zatiaľ čo sa ich imunitný systém stále vyvíja. Prospešné prebiotiká (ako FOS, MOS a repné rezne) a vysoko stráviteľné proteíny pomáhajú podporovať zdravú rovnováhu črevnej mikrobioty (črevnej flóry) pre dobré trávenie. Granuly v ROYAL CANIN® Mini Puppy boli špeciálne navrhnuté pre malú čeľusť vášho šteňaťa, čo mu uľahčuje uchopenie a žuvanie. Mechanický kefovací efekt, keď vaše šteňa žuje, pomáha podporovať zdravie zubov. V čase, keď vaše šteňa dosiahne vek 10 mesiacov, bude potrebovať stravu, ktorá je špeciálne upravená tak, aby vyhovovala ich nutričným potrebám dospelého psa. V tejto fáze môžete prejsť na ROYAL CANIN® Mini Adult, ktorý je k dispozícii buď ako suchá granulovaná strava, alebo vo forme vrecúšok s kúskami v omáčke.

Prečítať si viac
pa.productDetails.productDetailsImageAlt

VÝHODY

Záväzné tvrdenie

Obsahuje prírodné antioxidanty. Bez umelých príchutí. Žiadne umelé farbivá.

Silný imunitný systém

Podporuje rozvoj zdravého imunitného systému šteňaťa vďaka vedecky overenému komplexu vrátane vitamínov E a C.

Vývoj mozgu

Obohatené o omega-3 mastnú kyselinu (DHA), ktorá vedecky dokázateľne podporuje vývoj mozgu šteňaťa a podporuje učenie počas raného výcviku šteňaťa.

Podpora mikrobiómu

Kombinácia prebiotík (MOS) a vysoko stráviteľných bielkovín na podporu zdravej rovnováhy črevnej mikroflóry pre zdravie tráviaceho traktu.

Optimálny obsah energie

Uspokojuje vysoké energetické potreby šteniat malých plemien počas krátkeho obdobia rastu do 10 mesiacov.

NUTRIČNÉ INFORMÁCIE