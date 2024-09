ROYAL CANIN Gastrointestinal dog loaf paštéta pre psov s gastrointestinálnym ochorením

PODROBNOSTI O PRODUKTE

Prínosy: Podpora tráviaceho traktu / Vysoký obsah energie/ Podpora mikrobiómu ROYAL CANIN® Gastrointestinal je špeciálne vyvinuté na podporu zdravia tráviaceho traktu psa v prípadoch v prípadoch akútnej a chronickej hnačky, porúch trávenia a podobných citlivostí tráviaceho traktu. Vysoko stráviteľné diétne krmivo, s obsahom vyváženým obsahom vlákniny na podporu správneho trávenia a prechodu potravy tráviacim traktom. Vysoký obsah energie na zníženie objemu kŕmnej dávky a nižšie zaťaženie tráviaceho traktu psa. Diétne krmivo s vybranými prebiotikami na podporu zdravia čriev a črevného mikrobiómu. Nakoľko produkt patrí do radu veterinárnych krmív ROYAL CANIN®Veterinary Range je dôležité, aby sa podával iba jedincom, ktorým to odporúča veterinárny lekár. Kŕmny prechod na nové diétne krmivo by mal prebiehať hladko a postupne po dobu 7-10 dní. Dodržiavajte správne dávkovanie krmiva. Aby mal každý pes na výber ROYAL CANIN® Gastrointestinal je dostupné tiež aj ako granulované.* Miešanie krmiva poskytuje psovi rôznorodosť konzistencií, pomáha stimulovať jej apetít. Vlhké krmivo ponúka bohatú arómu a obsah vlhkosti pomáha udržať správnu hydratáciu organizmu, granulované krmivo v malom objeme kŕmnej dávky predchádza zaťaženiu gastrointestinálneho traktu.*Dostupnosť produktu je potrebné overiť.

Prečítať si viac