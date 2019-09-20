

Dünyada her iki kedi ve köpekten biri, aşırı kiloya sahip. Kedi ve köpeklerin fazla kilolu olması, uzun dönemde 20’nin üzerinde farklı sağlık sorununu da beraberinde getiriyor.



Ayrıca aşırı kilo, evcil hayvanların mutluluğu ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkilere neden olarak, yaşam sürelerini de ciddi oranda kısaltabiliyor. Aşırı kilo sorununu yönetebilmek ve evcil hayvanların ideal vücut ağırlıklarına ulaşabilmesi ise, sağlıklı alışkanlıklar geliştirmek ile mümkün.



Hayvan Sahiplerine Büyük Sorumluluk Düşüyor

Evcil hayvanların beslenme ihtiyaçlarının yeterli ve sağlıklı bir şekilde giderilmesi ve uygun yaşam koşullarının sağlanabilmesi noktasında, hayvan sahiplerine büyük bir sorumluluk düşüyor. Hayvan sahiplerinin gün içerisinde evcil hayvanlarının acıkmasını engelleme, sevgilerini yemek vererek gösterme veya ifade etme, hayvanların yalvarma davranışlarının ardındaki temel isteklerini yemek istemek ile özdeşleştirme, düzensiz veya yeterli olmayan egzersiz biçimleri, hayvanlarda aşırı kilo olgusu ile artan oranda karşılaşmamızın nedenlerinden yalnızca birkaçı arasında yer alıyor.