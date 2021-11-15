Kedim Klinikte

Erken Teşhis, Kedilerin de Hayatını Kurtarıyor!

Dünyadaki kedilerin yarısından fazlası, sağlık kontrollerinden geçirilmiyor!

Dünyadaki kedilerin yarısından fazlasının düzenli sağlık kontrollerinden geçirilmediğini biliyor muydunuz? International Cat Care’in gerçekleştirdiği uluslararası araştırma, kedi sahiplerinin %40’ından fazlasının kedilerini sağlık kontrollerine götürmediğini gösteriyor. Oysa, hastalıkların erken teşhis edilebilmesi ve etkilerinin azaltılması için kedilerin yılda en az bir kez veteriner hekim kontrolünden geçmesi gerekiyor.

Kedilere olan sevgimiz, tartışılmaz. Ancak konu kedilerimizin sağlığına geldiğinde, sevgimiz aksiyona yeterince dönüşmüyor; kedilerimizin sağlıkları ve yaşam kaliteleri için kritik önemde olan düzenli sağlık kontrollerini aksatıyoruz. Kedilerin düzenli sağlık kontrollerinden geçirilmemelerinin ardında; kedi sahiplerinin doğru bildiği yanlışlar, ayrıca veteriner kliniği ziyareti için gerekli hazırlıkların ve klinik ziyaretinin kedilerde ek stres yarattığının düşünülmesi gibi unsurlar bulunuyor. Ayrıca, kedilerin doğaları gereği ‘gizemli canlılar’ olmaları, hastalıklarını iyi saklayabilmelerine, bu da sağlık kontrolüne ihtiyaçları olmadığı gibi yanlış bir kanıya sahip olmamıza neden olabiliyor. Tüm bu alanlarda kedi sahiplerinin farkındalığını artırabilmek ve kedilerin daha sık sağlık kontrollerinden geçirilmelerini teşvik edebilmek amacıyla, kedi ve köpek beslenmesinde dünyanın önde gelen şirketi Royal Canin, 1 Kasım – 30 Kasım tarihleri arasında “Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün” kampanyasını hayata geçiriyor.



”Hayvanlar için daha iyi bir dünya” misyonuyla çalışmalarını sürdüren Royal Canin, 1 Kasım – 30 Kasım tarihleri arasında düzenlediği kampanyasında “Onu Yeterince Anlıyor musunuz?” diyerek hayvan sahiplerini farkındalığa davet ediyor.

