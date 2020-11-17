#Kedimklinikte Farkındalık Çağrısına Kedi Sahiplerinden Yoğun İlgi
‘Hayvanlar için daha iyi bir dünya’ misyonu kapsamında çalışmalarını sürdüren Royal Canin Türkiye, 15 Ekim - 15 Kasım 2020 tarihleri arasında ‘Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün’ ulusal farkındalık kampanyasını hayata geçirdi. Veteriner sektörü kilit paydaşlarının program ortaklığı ile gerçekleştirilen ve dijital mecralardan #kedimklinikte çağrıları ile desteklenen kampanya, kedi sahiplerinden yoğun ilgi ve destek aldı.
Royal Canin Türkiye öncülüğünde ulusal çapta düzenlenen ‘Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün’ farkındalık çağrısı, İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO), Kedi Hekimliği Derneği (KHEDİ), Kedici Veteriner Hekimler Derneği (KEDVET), Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği (KLİVET) ve Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği (KHVHD) program ortaklığı ile 15 Ekim – 15 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşti.
Evcil hayvan sahiplerini kedileri için düzenli sağlık kontrolleri planlamaya teşvik etmeyi ve koruyucu hekimlik uygulamalarının önemi konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen kampanya, kedilerin sağlık ve refahı için düzenli veteriner hekim ziyaretlerinin yaşamsal öneminin altını çiziyor.
15 Ekim’de lansmanı gerçekleştirilen kampanya kapsamında, bir ay boyunca kedi sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgi, beslenme ve bakım önerisi sosyal medya kanallarından kedi sahipleri ile buluşturulurken, kampanya için tasarlanan www.kedimklinikte.com websitesinde kedi sağlığı, bakımı ve klinik ziyaretlerinde dikkat edilmesi gereken ipuçları hayvan sahiplerinin bilgisine sunuldu. Kampanya kapsamında ayrıca 4 Kasım Çarşamba günü akşamı kedi sahiplerine yönelik olarak “Kedim, Ben ve Royal Canin” canlı yayını gerçekleştirildi. Webinar kapsamında, evcil hayvanlar için afetlere hazırlıklı olma, düzenli veteriner ziyaretlerinin önemi, sorumlu kedi sahipliği ve beslenmenin kedi sağlığındaki yaşamsal önemine vurgu yapıldı ve kedi sahiplerinden gelen sorular veteriner hekim ile beslenme danışmanları aracılığıyla yanıtlandı.
Veteriner kliniği ziyaretinde gerçekleşen her #kedimklinikte paylaşımı, Royal Canin tarafından mama bağışına dönüştü
Kampanya boyunca, 60’a yakın veteriner hekim hayvan sahiplerine yönelik çağrıları ile paylaştıkları kısa videolar aracılığıyla dijital kanallardan #kedimklinikte farkındalık kampanyasına destek olurken; ünlü oyuncu Cansu Dere de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile evcil hayvanlar için düzenli veteriner kliniği ziyaretlerinin önemine vurgu yaparak, Royal Canin’in hayvan bakımevlerine yapacağı mama bağışı için kedi sahiplerini, veteriner hekim kontrolünde çektikleri fotoğrafları #kedimklinikte hashtagi ile paylaşmaya davet etti.
Kampanya kapsamında kedi sahiplerinden gelen #kedimklinikte görsel paylaşımları, Royal Canin Türkiye tarafından Ekim ve Kasım ayları boyunca mama bağışına dönüştürüldü. Toplamda 3 ton mama bağışı, ENCANDER Derneği, DOHAK (Salda Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği) ve Göktürk Hayvanseverler Derneği’nin bakım ve gözetimi altında bulunan sahipsiz sokak hayvanları ve bakımevlerindeki kedi ve köpeklere yönlendirildi.
Royal Canin Hakkında:
ROYAL CANIN® markasının sahibi olan Royal Canin Company, Mars Petcare’e bağlı bir şirket olup kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesinde dünya çapında lider bir markadır. 1968 yılında Fransız veteriner hekim Jean Cathary tarafından kurulduğu günden bu yana, kedi ve köpeklere yönelik sağlıklı beslenme çözümleri sunmakta ve onların hayat kalitesini artırmak için tüm dünyada beslenme uzmanları, hayvan yetiştiricileri ve veteriner hekimlerle ortaklıklar geliştirerek çalışmalar yürütmektedir. Bugün 110’dan fazla ülkede faaliyet göstermekte ve kedi ve köpeklerin eşsiz özellik ve ihtiyaçlarını tüm çalışmalarının merkezine koymaktadır.
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