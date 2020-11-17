‘Hayvanlar için daha iyi bir dünya’ misyonu kapsamında çalışmalarını sürdüren Royal Canin Türkiye, 15 Ekim - 15 Kasım 2020 tarihleri arasında ‘Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün’ ulusal farkındalık kampanyasını hayata geçirdi. Veteriner sektörü kilit paydaşlarının program ortaklığı ile gerçekleştirilen ve dijital mecralardan #kedimklinikte çağrıları ile desteklenen kampanya, kedi sahiplerinden yoğun ilgi ve destek aldı.

Royal Canin Türkiye öncülüğünde ulusal çapta düzenlenen ‘Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün’ farkındalık çağrısı, İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO), Kedi Hekimliği Derneği (KHEDİ), Kedici Veteriner Hekimler Derneği (KEDVET), Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği (KLİVET) ve Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği (KHVHD) program ortaklığı ile 15 Ekim – 15 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşti.

Evcil hayvan sahiplerini kedileri için düzenli sağlık kontrolleri planlamaya teşvik etmeyi ve koruyucu hekimlik uygulamalarının önemi konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen kampanya, kedilerin sağlık ve refahı için düzenli veteriner hekim ziyaretlerinin yaşamsal öneminin altını çiziyor.

15 Ekim’de lansmanı gerçekleştirilen kampanya kapsamında, bir ay boyunca kedi sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgi, beslenme ve bakım önerisi sosyal medya kanallarından kedi sahipleri ile buluşturulurken, kampanya için tasarlanan www.kedimklinikte.com websitesinde kedi sağlığı, bakımı ve klinik ziyaretlerinde dikkat edilmesi gereken ipuçları hayvan sahiplerinin bilgisine sunuldu. Kampanya kapsamında ayrıca 4 Kasım Çarşamba günü akşamı kedi sahiplerine yönelik olarak “Kedim, Ben ve Royal Canin” canlı yayını gerçekleştirildi. Webinar kapsamında, evcil hayvanlar için afetlere hazırlıklı olma, düzenli veteriner ziyaretlerinin önemi, sorumlu kedi sahipliği ve beslenmenin kedi sağlığındaki yaşamsal önemine vurgu yapıldı ve kedi sahiplerinden gelen sorular veteriner hekim ile beslenme danışmanları aracılığıyla yanıtlandı.