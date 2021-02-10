Royal Canin, geleceğin kadın veteriner hekimlerini STEM yetkinlikleri ile destekliyor

11 Şubat 2021, İSTANBUL – Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal gelişim, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanında elde edilen verimlilik kazanımları ile mümkün. Royal Canin Türkiye, bu gerçeklikten yola çıkarak bilim odağında çalışmalar gerçekleştirerek hayvan sağlığını olumlu yönde dönüştüren veteriner sektöründeki kadınların, yüksek standartlarda uzman bilgiler ile donatılabilmesi ve kişisel ve mesleki olarak güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Toplumsal sorumluluk bilinciyle, Veteriner hekimlik mesleğinde daha çok kadının yer alarak işgücüne katılabilmesi ve bu yönde teşvik edilerek güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen çalışmalar kapsamında Royal Canin Türkiye, üniversitelerin veterinerlik fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik Üniversite Temsilcileri Programı başlattı. Program kapsamında yer alan öğrencilerin seçiminde kilit unsur olarak yer bulan eşit kadın temsiliyet oranı prensibi ile, öğrencilere şirket içerisinde üst düzey yetkililer ile birebir mentorluk desteği sağlanıyor, kişisel ve profesyonel gelişim fırsatları sunuluyor. Öğrenciler, hayvan sağlığı alanında uluslararası kabul gören uzman teknik bilgiler ile buluşturulurken, mezuniyetleri öncesi geniş bir iletişim ağına da sahip oluyor.

Royal Canin Öğrenci Akademisi ile geleceğin veteriner hekimleri destekleniyor

Hayata geçirdiği Royal Canin Student Academy programı kapsamında bugüne dek 5 binden fazla öğrenciye ulaşan Royal Canin, geleceğin veteriner hekimi olan öğrencilere bilimsel ve mesleki gelişim olanakları sunmak üzere, öğrencileri alanında uzman kanaat önderleriyle buluşturuyor. Program kapsamında yer alan öğrencilerin seçim ve yerleştirilmesinde, kadın öğrenci temsiliyeti ön plana alınıyor. Buna göre, bugüne kadar Öğrenci Akademisi etkinliklerine katılım gösteren öğrencilerin yüzde 64’ü kadın.



Sene içerisinde gerçekleştirilen öğrenci akademisi programlarından başarı ile mezun olan 21 öğrenci, Camp Royal etkinliğine katılım hakkı kazanarak, bilim yolculuklarında hayvan sağlığı profesyonelleri ile buluşuyor ve sektörün önde gelen uygulamalarını uzmanlarından dinleyerek farklı çözümler ve yenilikçi bilimsel yaklaşımlar geliştiriyor. STEM eğitimi programlarına dahil olan öğrenciler ayrıca yaratıcılık, eleştirel düşünebilme, hızlı ve pratik çözümler geliştirebilme, takım çalışması, girişimcilik ve iletişim alanlarında kendilerini güçlendiriyor.

‘Hayvanlar için daha iyi bir dünya’ amacıyla, geleceğin veteriner hekimlerini destekliyoruz

11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü kapsamında konuşan Royal Canin Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çelikkol, “STEM alanındaki multi-disipliner düşünce yaklaşımı, problem çözme becerileri çağımızın önemli bir ihtiyacını karşılıyor. Sağlık sektörünün kilit paydaşları arasında yer alan Veteriner hekimler, karşılaştıkları durumlar karşısında bu disiplini sürekli günlük hayatlarında uyguluyorlar. Hayvan beslenme sektörünün potansiyelini ve dünyadaki yenilikçi veterinerlik uygulamalarının yakaladığı ivmeyi göz önüne aldığımızda, STEM nitelikleri açısından güçlü nesiller yetiştirme noktasında üzerimize düşen sorumluluğu alıyor ve geleceğin veteriner hekimlerini, ihtiyaç duyulan yetkinlikler ile destekliyoruz. Nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanabilmesi ve kadınların STEM alanında eşit imkanlar ile desteklenebilmesi için, bilgi ve deneyim anlamında kadınları destekliyoruz. Pozitif bilimlerde kadının gücüne inanıyoruz. Royal Canin olarak, STEM alanında ne kadar çok kadın çalışma imkanı yakalarsa o derecede büyük bir değer yaratılabileceğine inanıyoruz,” dedi.



Kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesinde dünya çapında lider bir marka olan Royal Canin, şirket seviyesinde de kadınların yönetim pozisyonlarında eşit temsiliyetine ve katılımcı kültürün ön planda tutulmasına önem veriyor. Bu konuda Royal Canin Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çelikkol: “Kapsayıcılık & Çeşitlilik, şirketimizin en öncelikli ajanda maddeleri arasında yer alıyor. Eğitim ve gelişim programlarımız ile çalışanlarımızın yetenek gelişimine yatırım yapıyoruz. Hayvanlar için daha iyi bir dünya yaratmak adına çalışmalar yürüten çalışanlarımıza, kültürümüz ile daha iyi bir dünya yaratıyor ve sunuyoruz. Royal Canin olarak her anlamda kadınların iş hayatındaki yerini destekliyoruz” dedi.

Royal Canin Hakkında:

ROYAL CANIN® markasının sahibi olan Royal Canin Şirketi, Mars Petcare’e bağlı bir şirket olup kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesinde dünya çapında lider bir markadır. 1968 yılında veteriner hekim Jean Cathary tarafından kurulduğu günden bu yana, kedi ve köpeklere yönelik sağlıklı beslenme çözümleri sunmakta ve onların hayat kalitesini artırmak için tüm dünyada beslenme uzmanları, hayvan profesyonelleri ve veteriner hekimler ile ortaklıklar geliştirerek çalışmalar yürütmektedir. Bugün 85,000’in üzerinde çalışanı ile 110’dan fazla ülkede faaliyet göstermekte ve kedi ve köpeklerin eşsiz özellik ve ihtiyaçlarını tüm çalışmalarının merkezine koymaktadır.