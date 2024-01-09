Sağlık Odaklı Yaşam
Evcil hayvanlar besin maddelerine ihtiyaç duyarlar. Bir hayvanın diyetinde spesifik içeriklere dair bir gereklilik yoktur ve yan ürünler yüksek kalitede besin kaynağı sağlar.
Sağlıklı beslenme hedefimiz, milyarlarca insanın ve evcil hayvanlarının daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olacak bilim ve inovasyon konularında ilerleme kaydetmektir.
Ham maddelerde yenilik
ONLAR İÇİN DAHA İYİ BİR DÜNYA amacıyla yetiştiriciler ve barınaklar ile birlikte çalışıyoruz
Royal Canin olarak, sorumluluğumuzun kedilerin ve köpeklerin en iyi şekilde beslenmesini sağlamanın çok ötesine geçtiğine her zaman inandık. Uzun yıllar boyunca üreticiler ve barınaklarla güvene dayalı bir ilişki geliştirdik. 2020 yılı itibarıyla, kedilerin ve köpeklerin sağlığının öncelikli olduğu sürdürülebilir faaliyetler geliştirmek üzere üreticiler ve barınaklarla birlikte çalışmaya devam etmeye kararlıyız.
Hayvan odaklı gönüllülük programları
Mars Volunteer Program (MVP, Mars Gönüllü Programı), en büyük varlığımız olan Çalışanlarımızın pozitif gücünü açığa çıkaran dünya çapında bir girişimdir. Zamanlarını ve yeteneklerini başka gönüllüleri faaliyet gösterdiğimiz topluluklardaki evcil hayvan merkezli projelere katılmak üzere yönlendirmek ve uygulamak üzere kullanırlar. Program, kısa süre önce Royal Canin'de global olarak başlatıldı. Tüm Royal Canin tesislerinin 2020 yılına kadar evcil hayvanlarla ilgili MVP'ler düzenlemesini, binlerce saatlik gönüllü çalışmalar gerçekleştirmesini ve amacımızı hayata geçirmesini hedefliyoruz: ONLAR İÇİN DAHA İYİ BİR DÜNYA