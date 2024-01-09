Günümüzde hem insan hem de evcil hayvan rakamlarında artış trendi görülmektedir. Bu artış, evcil hayvan ve insan gıda sistemleri arasında muhtemel bir çatışmaya yol açma potansiyeline sahiptir.

Evcil hayvanlar besin maddelerine ihtiyaç duyarlar. Bir hayvanın diyetinde spesifik içeriklere dair bir gereklilik yoktur ve yan ürünler yüksek kalitede besin kaynağı sağlar.

Sağlıklı beslenme hedefimiz, milyarlarca insanın ve evcil hayvanlarının daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olacak bilim ve inovasyon konularında ilerleme kaydetmektir.

