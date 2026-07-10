Köpekler yaş aldıkça beslenme ihtiyaçları da değişir. Yetişkinlik döneminde yeterli olan bir beslenme düzeni, ilerleyen yaşlarda kas kütlesi, eklem sağlığı, sindirim ve kilo kontrolü açısından her zaman aynı desteği sağlayamayabilir. Yaşlanmakta olan köpeklerde metabolik değişimler, aktivite seviyesinin azalması ve bazı sağlık sorunlarına yatkınlığın artması, beslenme planının daha dikkatli değerlendirilmesini gerektirir.

Bu dönemde doğru mama seçimi yalnızca günlük enerji ihtiyacını karşılamak için değil, aynı zamanda köpeğin genel sağlığını desteklemek için de önemlidir. Eklem ve kas sağlığı, sindirim ve besin emilimi, bağışıklık sistemi, sağlıklı kilo kontrolü, deri ve tüy görünümü yaşlanmakta olan köpeklerde beslenmeyle birlikte ele alınması gereken başlıklar arasında yer alır. Bu nedenle köpeğin yaşına, kilosuna, aktivite düzeyine ve mevcut sağlık durumuna uygun bir beslenme düzeni oluşturmak gerekir.

Bu yazımızda, yaşlanmakta olan köpeklerin beslenmesinde göz önünde bulundurulması gerekenleri bulabilirsiniz.

Protein Yaşlanmakta Olan Köpekler İçin Önceliklidir

Köpek yaşlandıkça, kas kütlesini korumak daha önemli hale gelir. Çünkü kas kaybı, yalnızca vücut görünümünü etkileyen bir durum değildir; hastalık riskinin artmasıyla da ilişkilendirilebilir.

Protein, kasların oluşturulması ve korunması için gereklidir. Köpekler yaş aldıkça kendi vücutlarında protein sentezleme kapasitesi azalabilir. Bu durum, beslenmede proteinin önemini daha da artırır. Eğer köpekte yağsız vücut kütlesi kaybı varsa, daha yüksek protein içeren bir beslenme gerekli olabilir.

Kolay Sindirilebilir ve Kaliteli Protein Kaynakları Seçilmelidir

Yaşlanmakta olan köpeklerde protein miktarı kadar protein kaynağının kalitesi ve sindirilebilirliği de önemlidir. Düşük kaliteli protein kaynakları, yaşlı köpekler için sindirimi daha zor hale gelebilir. Bu nedenle yağsız ve kolay sindirilebilir protein seçenekleri tercih edilmelidir.

Kalori İhtiyacı Aktivite Düzeyine Göre Değişir

Birçok köpek yaş aldıkça daha az aktif hale gelir. Aktivite seviyesi düştüğünde enerji ihtiyacı da azalabilir. Eğer köpek gençlik dönemindekiyle aynı miktarda beslenmeye devam eder ancak daha az hareket ederse, kilo alma riski artabilir. Bu nedenle yaşlanmakta olan köpeklerde porsiyon miktarı ve mamanın kalori içeriği düzenli olarak gözden geçirilmelidir.

Köpeğin vücut kondisyonunu takip etmek ve düzenli aralıklarla tartmak önemlidir. Kendi köpeğinizde yavaş kilo artışını fark etmek her zaman kolay olmayabilir. Bu nedenle düzenli tartım, kilo değişimlerini daha net görmeyi sağlar.

Eğer köpek hâlâ uzun yürüyüşlere çıkıyor, günlük olarak aktif kalıyor ve kilosunu koruyorsa porsiyon azaltmaya gerek olmayabilir. Ancak daha fazla dinleniyor, evde daha çok zaman geçiriyor ve kilo almaya başlıyorsa porsiyonların azaltılması veya daha düşük kalorili bir mamaya geçilmesi gerekebilir.

Yağ Dengesi ve Fazla Kaloriye Dikkat Edilmelidir

Yaşlanmakta olan köpeklerde metabolizma yavaşlayabileceği için aşırı kalori içeren mamalar kilo kontrolünü zorlaştırabilir. Fazla miktarda ödül maması vermemek de bu dönemde dikkat edilmesi gereken noktalar arasındadır.

Yaşlı köpekler kilo almaya daha yatkın olabilir. Obezite riski arttığında eklem sağlığı, hareket kabiliyeti ve genel yaşam kalitesi de etkilenebilir. Bu nedenle mama seçimi yapılırken köpeğin mevcut kilosu, aktivite düzeyi ve vücut kondisyonu dikkate alınmalıdır.

Omega-3 Yağ Asitleri ve Eklem Desteği

Uzun zincirli omega-3 yağ asitleri olan EPA ve DHA, özellikle eklem inflamasyonu veya hareketlilik sorunları yaşayan köpekler için faydalı olabilir. Ancak bu konuda etki görmek için yüksek dozların gerekli olabileceği belirtilmektedir.

Bununla birlikte EPA ve DHA kullanımı, köpeğin kilosu, hareketlilik durumu ve genel sağlığına göre değerlendirilmelidir. Özellikle eklem sorunları yaşayan köpeklerde bu tür destekler için veteriner hekiminize danışmanız önemlidir.

Eklem Sağlığını Destekleyen Besin Bileşenleri

Yaşlanmakta olan köpeklerde eklem iltihabı ve eklem inflamasyonu daha sık görülebilir. Bu nedenle eklem sağlığını destekleyen besin bileşenleri, beslenme planında önemli bir yer tutabilir. Glukozamin, kıkırdak sağlığı ve eklem hareketliliğini destekleyen bileşenler arasında yer alır. Kolajen ise eklem esnekliği ve deri elastikiyetiyle ilişkilendirilir.

Sindirim Sağlığı İçin Lif, Probiyotik ve Prebiyotikler

Yaşlı köpekler sindirim sorunlarına ve kabızlığa daha yatkın olabilir. Bu nedenle lif, probiyotik ve prebiyotik dengesi sindirim sağlığını desteklemek açısından önemlidir. Doğru lif kaynakları bağırsak düzeninin korunmasına yardımcı olabilir.

Sindirim ve besin emilimi yaşlanma sürecinde önemli hale geldiği için, mamanın yalnızca besleyici olması değil, aynı zamanda sindirilebilir olması da gerekir.

Deri ve Tüy Sağlığı İçin Sağlıklı Yağlar

Yaşlanmakta olan köpeklerde kuru deri ve mat tüy görünümü gelişebilir. Doğru yağ kaynakları, tüylerin daha yumuşak ve parlak görünmesini destekleyebilir. Aynı zamanda inflamasyonun azaltılmasına da katkıda bulunabilir.

Mama Yenilebilirliği İştahı Etkileyebilir

Köpekler yaşlandıkça duyuları da zayıflayabilir. Koku duyusu, köpeklerin iştahında önemli bir rol oynar. Eğer köpek mamasının kokusunu yeterince alamazsa, yemeye daha az istekli olabilir.

Bazı köpekler kuru mamayı reddederken, daha güçlü kokuya ve daha yüksek yenilebilirliğe sahip yaş mamaları daha istekli tüketebilir. Bu nedenle iştahı azalan yaşlı köpeklerde mamanın kokusu, dokusu ve yenilebilirliği önem kazanabilir.

Yaşlanmakta Olan Köpeklerde Beslenme Takibi

Yaşlanmakta olan köpeklerde doğru beslenme tek bir mama seçimiyle sınırlı değildir. Köpeğin kilosu, kas kütlesi, iştahı, hareketliliği, sindirim düzeni, deri ve tüy görünümü zaman içinde takip edilmelidir. Aktivite düzeyi azaldığında kalori ihtiyacı düşebilir. Kas kaybı görüldüğünde protein ihtiyacı yeniden değerlendirilebilir. Eklem sertliği veya hareketlilik sorunlarında EPA, DHA, glukozamin, kondroitin ve benzeri destekler gündeme gelebilir.

Bu süreçte en doğru yaklaşım, köpeğin bireysel durumuna göre beslenme düzeni oluşturmaktır. Yaşlanmakta olan köpeklerin ihtiyaçları; kilo durumu, sağlık geçmişi, sindirim hassasiyeti ve günlük hareket düzeyine göre değişebilir. Bu nedenle mama değişimi, özel diyet veya takviye kullanımı veteriner hekimle değerlendirilerek planlanmalıdır.

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Royal Canin’in köpekler için özel olarak formüle ettiği ürünlerden oluşan formülleri arasında, siz de köpeğiniz için en iyi beslenme seçeneklerini keşfedebilirsiniz. EPA, DHA ve C vitamini gibi temel besin öğeleriyle hazırlanmış, bağışıklık sistemini destekleyici, yaşlanma sürecini mümkün olduğunca sağlıklı kılmaya yönelik özel mama çeşitlerini, aşağıdaki sayfamızda keşfedebilirsiniz:

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Kaynaklar

https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/riney-canine-health-center/canine-health-topics/choosing-food-your-senior-dog

https://addictionpet.com.sg/blogs/senior-dog/senior-dog-nutrition-101-what-to-feed-and-what-to-avoid?srsltid=AfmBOoqXXj7yYThYNmpbIMMkXeugTWFuDFSwk-vaGmc0hy1JGXnHHRQ8