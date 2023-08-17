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Ageing 12+ Gravy

Ageing 12+ Gravy

Yaş Kedi Maması

12 yaş üzeri yaşlı kediler için tam yem (soslu taneler)

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

Ücretsiz kargo

Böbrek sağlığı

Uyarlanmış fosfor içeriği.

İçgüdüsel tercih

Yaşlanmakta olan kedilerin içgüdüsel olarak tercih ettiği ideal beslenme profiline uygun şekilde formüle edilmiştir.

Eklem sağlığı EPA/DHA

Yüksek düzeydeki EPA/DHA yağ asitleri sayesinde eklemleri sağlıklı tutmaya yardımcı olur.

ÜRÜN AYRINTILARI

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Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?