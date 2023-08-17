Digest Sensitive Gravy
Yaş / Kedi
Yetişkin kediler için tam yem (sos içinde taneler)
Ücretsiz kargo
Dışkı kokusunda azalma kolay sindirilebilirlik
Kolay sindirilebilir ve daha az dışkı kokusu
İdeal kiloyu korur
İdeal kilonun korunmasına yardımcı olur.
Sağlıklı üriner sistem
Üriner sistem sağlığını desteklemeye yardımcı olur.
|Kedinin kilosu
|Yaş mamayla beslenme
|Karışık beslenme: Kuru Mama + Yaş Mama
|3 kg
|2 poşet
|23 g + 1 poşet
|4 kg
|2 + 1/2 poşet
|32 g + 1 poşet
|5 kg
|3 poşet
|41 g + 1 poşet
|6 kg
|3 + 1/2 poşet
|50 g + 1 poşet
ÜRÜN AYRINTILARI
Kedilerin sindirim kanalında yaşayan doğal bir bakteri popülasyonu mevcuttur. Sindirim sistemi fonksiyonları ideal çalışmadığı takdirde bakteri popülasyonunda bozulma meydana gelebilir ve kötü dışkı kalitesi ve kokusunun da aralarında olduğu istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir. Digest Sensitive Gravy, sindirim hassasiyetine karşı 1 ila 7 yaş arası kedilerde sağlıklı sindirim sistemini destekler. Dışkı kokusunu azaltır. İdeal kilonun korunmasına yardımcı olur. Yetişkin kediler tarafından içgüdüsel olarak tercih edilir. Üriner sistem sağlığını destekler.