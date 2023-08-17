Digest Sensitive Gravy

Digest Sensitive Gravy

Yaş / Kedi

Yetişkin kediler için tam yem (sos içinde taneler)

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

Ücretsiz kargo

Dışkı kokusunda azalma kolay sindirilebilirlik

Kolay sindirilebilir ve daha az dışkı kokusu

İdeal kiloyu korur

İdeal kilonun korunmasına yardımcı olur.

Sağlıklı üriner sistem

Üriner sistem sağlığını desteklemeye yardımcı olur.

ÜRÜN AYRINTILARI

Kedilerin sindirim kanalında yaşayan doğal bir bakteri popülasyonu mevcuttur. Sindirim sistemi fonksiyonları ideal çalışmadığı takdirde bakteri popülasyonunda bozulma meydana gelebilir ve kötü dışkı kalitesi ve kokusunun da aralarında olduğu istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir. Digest Sensitive Gravy, sindirim hassasiyetine karşı 1 ila 7 yaş arası kedilerde sağlıklı sindirim sistemini destekler. Dışkı kokusunu azaltır. İdeal kilonun korunmasına yardımcı olur. Yetişkin kediler tarafından içgüdüsel olarak tercih edilir. Üriner sistem sağlığını destekler.

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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