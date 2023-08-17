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Hair&Skin Care

Hair&Skin Care

Kuru Kedi Maması

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VİTAMİNLER

VITAMINS

OMEGA-3 & 6

OMEGA-3 & 6

YARARLARI

Kedinizin kaşınan bir derisi ve sağlıksız bir tüy yapısı mı var? Kedinizin derisinin ve tüylerinin genel durumu onun genel sağlığının iyi bir göstergesidir. Sağlıklı bir tüy parlak ve pürüzsüz olmalıdır. Çok fazla bakım yapmak veya kaşımak derisine zarar verebilir ve koruyucu deri bariyerini bozabilir. Bu formül onun güzel derisini ve tüylerini içten dışa doğru besler.

YARARLARI

ROYAL CANIN® HAIR&SKIN CARE kedinizin deri sağlığını desteklemek ve tüylerinin dolgun, sağlıklı ve parlak olmasını sağlamak için formüle edilmiştir. Derisini desteklemeye ve beslemeye yardımcı olmak için bu formül, GLA, EPA ve DHA dahil olmak üzere omega-3 ve omega-6 yağ asitlerini içerir.

BAKIM PROGRAMI

DERİ VE TÜY BAKIM PROGRAMI: 1. Bu kuru mama formülünün mükemmel tamamlayıcısı olan ROYAL CANIN® HAIR&SKIN CARE yaş mamasını deneyin.2. Kedinizin yatağını ve en sevdiği dinlenme yerlerini temiz tutarak derisinin korunmasına yardımcı olabilirsiniz. Bu, kaşıntılı parazitlerin üreme alanı olan toz ve kepeklerin giderilmesine yardımcı olur.3. Fazla tüyleri gidermek için kedinizi düzenli olarak tarayın ve bakım yaparken daima kedi dostu ürünler kullanın.4. Kedinizin sağlığıyla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen veteriner hekiminizle iletişime geçin.

KANITLANMIŞ SONUÇLAR

KANITLANMIŞ SONUÇLAR Kedi Sahiplerinin %90'ından fazlası 3 Hafta Sonra daha iyi bir deri ve tüy kalitesi gözlemledi.

ÜRİNER SAĞLIĞI

Yetişkin bir kedinin üriner sistem saglıgını korumaya yardımcı olmak üzere, dengeli mineral miktarı ile formüle edilmiştir.

ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Hair & Skin Care, kedinizin deri ve tüy sağlığını desteklemek için özel olarak tasarlanmış, besin ögesi açısından eksiksiz ve dengeli bir formüldür. Bu formül, kedinizin derisini ve tüylerini içten dışa doğru desteklemeye ve beslemeye yardımcı olmak için GLA, EPA ve DHA dahil olmak üzere omega-3 ve omega-6 yağ asitleri içerir. Bu formüldeki vitaminlerin sinerjik karışımı, kedinizin derisinin onu çevreye karşı koruyan bariyer rolünü desteklemeye yardımcı olur. ROYAL CANIN® Hair & Skin Care, kanıtlanmış sonuçlara sahiptir. Çalışmamız* kedi sahiplerinin %90'ından fazlasının, kedilerini bu mama ile besledikten sadece 3 hafta sonra iyi bir deri ve tüy kalitesi gözlemlediklerini gösterdi.ROYAL CANIN® Hair & Skin Care ayrıca 2 farklı yaş mama olarak da mevcuttur: sos ve jöle. Hem yaş mama hem de kuru mamanın karışımı, kedilerin sevdiği çeşitliliği sağlar.*Royal Canin şirket içi çalışması

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
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