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Instinctive Gravy

Instinctive Gravy

Yaş Kedi Maması

Yetişkin kediler için tam yem (sos içinde taneler)

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

Ücretsiz kargo

İçgüdüsel tercih

Yetişkin kedilerin içgüdüsel olarak tercih ettiği ideal beslenme profiline uygun şekilde formüle edilmiştir.

Sağlıklı üriner sistem

Sağlıklı bir üriner sistemi desteklemeye yardımcı olur.

İdeal kiloyu korur

İdeal kiloyu korumaya yardımcı olmak üzere formüle edilmiştir.

ÜRÜN AYRINTILARI

Royal Canin'in benzersiz Makro Besin Profili, istisnai lezzeti ve uzun süreli tercihi garantiler. Adult Instinctive Gravy, 1 ila 7 yaş arası yetişkin kedilere yöneliktir. Yetişkin kediler tarafından içgüdüsel olarak tercih edilecek şekilde formüle edilmiştir. Sağlıklı kiloyu destekler. Makro Besin Profili (MNP) Bilimi. Sağlıklı bir üriner sistemi destekler.

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Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?