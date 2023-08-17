ÜRÜN AYRINTILARI

Kedinizi beslerken, yemeyi tercih ettiği gıdaları sağlıklı beslenmesi için yemesi gereken besin ögelerine uygun hale getirmek mümkündür. Sağlıklı yaşam tarzının desteklenmesinde kediniz için doğru mamayı seçmek çok önemlidir ve kedinizin yediği mamayı sevmesi daha da iyidir. ROYAL CANIN® Instinctive Loaf yetişkin kediler tarafından içgüdüsel olarak tercih edilen ideal Makro Beslenme Profiline uygun olarak üretilir. İdeal lezzete ulaşmak için dikkatle seçilen besin ögeleri elde edilen son ürünü kedinizin karşı koyamayacağı bir mamaya dönüştürür. Kediniz çok çeşitli vitamin, mineral ve amino asitlerin (tamamı genel sağlığı korumak ve düzenli büyümeyi sağlamak için gerekli) eklenmesi sayesinde yüksek seviyede sindirilebilir ve beslenme açısından dengeli bir mama tüketmiş olur. Besin kombinasyonu içgüdüsel olarak yenebilir ve beslenme açısından sağlıklı olarak tasarlanmasının yanı sıra kedinizin ideal kilosunu korumaya ve üriner sistem sağlığını desteklemeye yardımcı olmak üzere formüle edilmiştir. ROYAL CANIN® Instinctive Loaf gerekli enerji seviyelerini sağlayacak ideal seviyede yağ içerir. Ayrıca, lif karışımı ve protein tokluk hissi uyandırmaya katkıda bulunur. ROYAL CANIN® Instinctive Loaf her kedinin bireysel tercihlerine cevap vermek üzere jöle içinde ya da sos biçiminde de sunulmaktadır.

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